¡Qué beso! Angelique y Sebastián graban su primera escena juntos en Vencer el pasado Los actores coincidieron este martes por primera vez en un llamado de la nueva telenovela de Televisa y, como era de esperar, derrocharon química durante la grabación. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras Teresa, Lo que la vida me robó y Tres veces Ana, Angelique Boyer y Sebastián Rulli volverán a deleitar al público con su explosiva química en la telenovela Vencer el pasado, historia que ambos graban actualmente en México bajo la producción de Rosy Ocampo. "Estoy muy contenta de grabar con él, acabo de grabar una escena con él y siempre me pone nerviosa. ¿Ustedes lo pueden creer? Cuando llega a maquillaje y yo ya estoy sentada ahí arreglándome todas me cachan porque de pronto agarro así… Me pone muy nerviosa ese hombre, es que qué hombre", reconocía la actriz de origen francés semanas atrás en una transmisión en vivo que llevó a cabo por medio de su cuenta de Instagram. Aunque en un inicio Angelique había dejado entrever que no serían pareja en esta tercera entrega de la exitosa franquicia Vencer –la primera fue Vencer el miedo y la segunda Vencer el desamor–, lo cierto es que este martes se compartió a través de las redes sociales un vídeo a modo de aperitivo en el que se puede ver por primera vez juntos en escena a los actores. Y, para sorpresa de muchos, ambos aparecen dándose un apasionado beso. "Si así están los promocionales, no me quiero imaginar la historia de Vencer el pasado", comentó el periodista mexicano Jorge Ugalde, quien publicó la grabación en Instagram. El video revolucionó las redes sociales, especialmente a los fans de la bella pareja. "La mejor pareja dentro y fuera de las telenovelas", "Eso es arte" o "Lo más esperado", fueron algunos de los comentarios que invadieron la publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Programada para estrenarse este verano en México, Vencer el pasado contará la historia de cuatro mujeres distintas entre sí que intentan dejar atrás los desafortunados hechos que las convirtieron en blanco de juicios en el implacable mundo de las redes sociales.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image ¡Qué beso! Angelique y Sebastián graban su primera escena juntos en Vencer el pasado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.