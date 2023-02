Angelique Boyer se ha llevado una gran sorpresa con Marlene Favela: "Me ha sorprendido muchísimo" Angelique no había trabajado nunca con Marlene y ahora ambas comparten elenco en la telenovela El amor invencible. "Guau Marlene como mujer, de verdad que qué sorpresa". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angelique Boyer Angelique Boyer; Marlene Favela | Credit: Mezcalent (x2) El 20 de febrero se estrena en México en horario estelar por Las Estrellas la nueva telenovela de Angelique Boyer, El amor invencible, historia en la que tiene como pareja a Danilo Carrera. La actriz de origen francés llevó a cabo recientemente un directo a través de su perfil de Instagram desde una de las locaciones del melodrama que produce Juan Osorio. "Estoy emocionada [de que se acerque el estreno] porque ya quiero ver el resultado", expresó Boyer, quien interpreta en esta historia a Leona Bravo, una mujer con sed de justicia. "Es un personaje que tiene muchísima evolución. Vamos a conocer a una mujer que va a pasar por varias etapas, además de que en el primer capítulo se van a enterar de su pasado, de la razón por la que es como es y poco a poco va a ir mostrándonos como la esperanza es tan importante en la vida de todos porque los sueños se cumplen", comentó al respecto la actriz. Angelique Boyer Marlene Favela protagoniza El amor invencible | Credit: Mezcalent Al ser preguntada por Marlene Favela y el personaje de villana que interpreta en la telenovela, la pareja de Sebastián Rulli no pudo evitar deshacerse en elogios hacia su compañera. "Guau, guau Marlene como mujer. De verdad que qué sorpresa", señaló Angelique. Angelique Boyer Angelique Boyer y Marlene Favela trabajan juntas en El amor invencible | Credit: Mezcalent "Siempre Sebastián me habló maravillas de ella y no había tenido la oportunidad más que de tal vez saludarla y decirnos 'hola, mucho gusto, bye'. Y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo en todos los aspectos", aseveró la inolvidable heroína de exitosos melodramas como Teresa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, quien supera los 14 millones de seguidores en la red social Instagram, reconoció que "si hay una mujer a la que ha aprendido a conocer y admirar" esa es Marlene Favela. "Es una chingona", destacó. "Chequen en su página de Instagram, ella tiene unos cosméticos preciosos, que tengo que presumir porque yo que tuve la experiencia con los trajes de baño la verdad es que es bien difícil emprender, crear una marca y hacer ese tipo de contenidos y ella tiene una marca preciosa, no nada más ella, su hija también… Les recomiendo de verdad que vean todo lo que está haciendo porque qué emprendimiento tan padre está haciendo".

