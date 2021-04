¡Adiós al rubio! Se filtra la primera imagen de Angelique Boyer en Vencer el pasado A través de las redes sociales se filtró la primera imagen de la actriz de origen francés como protagonista de la tercera entrega de la exitosa franquicia Vencer. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A pesar de que sus grabaciones iniciaron hace varias semanas en México, la productora Rosy Ocampo aún no ha querido revelar de manera oficial quiénes serán las cuatro protagonistas de Vencer el pasado, la tercera entrega de la exitosa franquicia Vencer –Vencer el miedo fue la primera y Vencer el desamor la segunda– que Univision estrenará próximamente. A través de las redes sociales; sin embargo, se filtró una imagen de las grabaciones del melodrama en la que aparece quien será una de sus cuatro heroínas: Angelique Boyer, cuyo nombre ya sonaba con fuerza desde hacía meses para encabezar el elenco de esta historia. En la instantánea, la actriz se deja ver en una locación de la telenovela junto al actor argentino Horacio Pancheri, con quien al parecer su personaje tendrá mucha interacción. Angelique, quien cuenta con más de 13 millones de seguidores solo en Instagram, luce en la imagen el cabello largo y oscuro, un look que contrasta fuertemente con el que lució recientemente como protagonista de la también telenovela de Televisa Imperio de mentiras. Angelique Boyer Angelique Boyer en las grabaciones de Vencer el pasado | Credit: Twitter La pareja de Sebastián Rulli compartirá set de grabación en este melodrama con África Zavala, Diego Olivera, Gaby Rivero, Leonardo Daniel, Otto Sirgo, Leticia Perdigón, Roberto Blandón, Manuel Flaco Ibáñez y Sebastián Poza, quienes ya han sido confirmados como parte del elenco de esta esperada historia que girará alrededor del linchamiento digital. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Son cuatro mujeres que, como en las anteriores entregas de Vencer, por distintas circunstancias terminan trabajando en el mismo lugar y, aunque al principio son muy distintas y muy diferentes entre sí porque hay distintas maneras de pensar y de ver la vida, se empiezan a dar cuenta de que tienen algo en común y es que comparten la experiencia de haber sido víctimas del linchamiento digital de una u otra manera", avanzaba Pedro A. Rodríguez, uno de los escritores de la telenovela, semanas atrás en un live.

Share options

Close Login

View image ¡Adiós al rubio! Se filtra la primera imagen de Angelique Boyer en Vencer el pasado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.