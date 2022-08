Angelique Boyer revela el motivo que le impidió actuar con Leticia Calderón en la telenovela Esmeralda Las actrices —que compartieron estelares en Imperio de mentiras— estuvieron a punto de trabajar juntas hace años. ¡Mira qué se los impidió! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Leticia Calderón y Angelique Boyer son sin lugar a duda des de las actrices más queridas y respetadas en el mundillo de las telenovelas. Curiosamente, ambas celebridades —quienes compartieron estelares en Imperio de mentiras— estuvieron a punto de trabajar juntas hace años pero según ha revelado recientemente la pareja de Sebastián Rulli, un pequeño 'detallito' se los impidió. En una entrevista concedida hace un tiempo a la publicación mexicana TV y Notas la actriz de sangre francesa confesó que fue justamente por su admiración a Leticia Calderón que siendo chica mostró su interés por actuar en telenovelas. En 1997 y teniendo solo 8 añitos sus sueños se vieron cumplidos cuando sus la llevaron a un casting en Televisa para participar en la telenovela Esmeralda que protagonizó con gran éxito Lety Calderón. El elenco estelar de Imperio de mentiras, la telenovela que finalmente reunió a Angelique Boyer con Leticia Calderón: Imperio de mentiras Credit: UNIVISION SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Boyer audicionó por el papel de Esmeralda siendo niña, pero no se lo quedó, según explicó a dicha fuente porque en el set le habían dado una leche que estaba en mal estado. "La leche estaba echada a perder, literal. Siento que hice muchas muecas, por eso no quedé", explicó. Finalmente, el rol de la pequeña Esmeralda cayó en manos de Natasha Dupeyrón. Pero el caprichoso destino reuniría finalmente a ambas actrices en Imperio de mentiras, de 2020, estelarizada por Boyer con Andrés Palacios como su pareja. ¿Será que vuelven a trabajar juntas?

