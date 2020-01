Angelique Boyer protagonizará la nueva telenovela estelar de Televisa ¡y este actor será su galán! La actriz regresa a los foros de grabación bajo la batuta de la productora Giselle González. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras su más reciente éxito en Amar a muerte, Angelique Boyer está lista para regresar a los foros de grabación con una nueva historia. La actriz francesa ya está confirmada para protagonizar la próxima telenovela estelar de Televisa bajo la batuta de la productora Giselle González. La pareja de Sebastián Rulli volverá a encabezar un remake, esta vez de una exitosa historia turca. “Está buenísima. Es una historia turca muy larga y que aquí vamos a hacer nada más 80 capítulos. Está supermovida, [tiene] muchísima acción y también una gran historia de amor. La verdad es que me encanta, está muy bien hecha”, contó emocionada la también heroína de melodramas como Teresa y Lo que la vida me robó en entrevista con Televisa Espectáculos. Boyer reconoció que una de las cosas que más le atrajo a la hora de decantarse por este proyecto fue su historia, además de volver a trabajar con la productora Giselle, con quien hizo equipo en 2008 en la exitosa telenovela de Televisa Alma de hierro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Definitivamente trabajar con Giselle es retomar un equipo que conozco desde hace muchísimos años, su mano es única, realmente tiene un estilo muy personal y me encanta. También las ganas de volver a trabajar […] y es una historia que tiene todo lo que pedí: policíaca, que tiene mucha acción, que no es esta protagonista típica. Realmente es una mujer que tiene muchísimas agallas, que no necesita a nadie para salir adelante y eso es lo que vamos a ir descubriendo”, avanzó. Nuevo galán La actriz tendrá como pareja en esta historia al actor chileno Andrés Palacios, quien protagonizó recientemente junto a Sandra Echeverría la nueva versión de la exitosa telenovela La usurpadora. Esta será la primera vez que ambos actores compartan créditos en una telenovela. El resto del elenco aún no se ha dado a conocer. La telenovela comenzará a grabarse próximamente en México. Advertisement

Close Share options

Close View image Angelique Boyer protagonizará la nueva telenovela estelar de Televisa ¡y este actor será su galán!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.