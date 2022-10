Primeras imágenes de Angelique Boyer como protagonista de la telenovela El amor invencible La actriz de origen francés protagoniza para TelevisaUnivision este nuevo melodrama en el que comparte set de grabación con Danilo Carrera y Daniel Elbittar, entre otros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elisa, Teresa, Lucía, Montserrat o Renata son solo algunos de los nombres de los personajes que ha interpretado Angelique Boyer a lo largo de su exitosa carrera en los melodramas mexicanos. Ahora le toca adentrarse en la piel de Leona Bravo, la protagonista de la nueva telenovela de TelevisaUnivision El amor invencible que produce Juan Osorio (La herencia, Soltero con hijas). La actriz de origen francés, quien está a punto de alcanzar los 15 millones de seguidores en Instagram, inició ayer en México esta nueva aventura profesional que no puede tenerla más feliz. "Hoy fue un gran día, iniciamos con esta historia que me tiene atrapada", no tardó en escribir la pareja del galán argentino Sebastián Rulli a través de sus historias de Instagram. "Gracias Juan Osorio [productor] por darme a Leona Bravo, gracias por reunir a este equipo", agregó Boyer, quien protagonizó el año pasado el melodrama Vencer el pasado. Daniel Elbittar, quien al parecer dará vida al antagonista de la historia, compartió en las redes sociales unas imágenes en las que aparece posando por primera vez en compañía de Angelique, y las reacciones no se hicieron esperar, empezando por la de la actriz mexicana Michelle Renaud. Angelique Boyer Angelique Boyer y Daniel Elbittar juntos en la telenovela El amor invencible | Credit: Facebook Daniel Elbittar "Se ven de impacto", escribió la heroína de La herencia, telenovela que llegó a su fin anoche a través de la pantalla de Univision y en la que también participó Elbittar. "Mucho éxito", comentó por su parte la pareja de Angelique en la publicación. Angelique Boyer Angelique Boyer y Daniel Elbittar juntos en la telenovela El amor invencible | Credit: Facebook Daniel Elbittar La intérprete de 34 años declaraba días atrás ante las cámaras de Televisa Espectáculos que estaba "nerviosa" ante el inicio de este nuevo reto actoral en su carrera. "Estoy nerviosa, estoy empezando con el proyecto y la verdad es que se siente como los nervios de los primeros años", expresó Angelique. "Me siento muy comprometida también, después de este descanso regreso con muchísimas ganas a esas largas jornadas". Angelique Boyer Angelique Boyer y Daniel Elbittar juntos en la telenovela El amor invencible | Credit: Facebook Daniel Elbittar SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El melodrama, que también cuenta en su elenco con Danilo Carrera, Marlene Favela, Marjorie de Sousa y Leticia Calderón, entre otros, iniciará sus grabaciones en noviembre en México. Angelique Boyer Angelique Boyer y Daniel Elbittar juntos en la telenovela El amor invencible | Credit: Facebook Daniel Elbittar Su estreno está programado para el próximo año por Las Estrellas en horario estelar.

