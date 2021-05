Angelique Boyer presume al musculoso actor que tendrá como hermano en la telenovela Vencer el pasado La actriz se dejó ver en las redes sociales en compañía del atractivo actor que interpreta a su hermano en la tercera entrega de la exitosa franquicia Vencer. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Angelique Boyer está rodeada de atractivos galanes durante las grabaciones de la telenovela Vencer el pasado, historia que protagoniza la actriz de origen francés junto a Sebastián Rulli, empezando por el actor que interpreta a su hermano dentro de la historia. La que fuera heroína de exitosos melodramas como Lo que la vida me robó y Teresa presumió este martes por primera vez a través de sus historias de Instagram de la compañía del actor. "Este bizcocho es mi hermano Erick. Lo adoro", escribió junto a una imagen en la que ambos aparecen caracterizados de sus respectivos personajes en el set de grabación. Detrás de Erick se encuentra el actor y cantante mexicano Miguel Martínez, quien inició su carrera siendo un niño como protagonista de exitosas telenovelas infantiles de Televisa como Alegrijes y rebujos. Angelique Boyer Angelique Boyer y Miguel Martínez serán hermanos en Vencer el pasado | Credit: Instagram Angelique Boyer Hoy, convertido en un musculoso joven de 30 años, Martínez continúa desarrollando su carrera en el mundo de la interpretación, ahora con su participación en este melodrama. "En esta ocasión creo que vamos a hacer algo muy interesante, algo que nunca había hecho en la televisión y espero que a ustedes también les guste porque este personaje viene con toda la energía y con toda la actitud", expresó semanas atrás en las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como taco de ojo para sus fans, Boyer compartió una grabación del actor en la que aparece desabrochándose la camiseta mientras baila de manera sensual a petición de la actriz. "Me hace bailarles a mis chiquitas bebés de maquillaje", expresó Miguel. Miguel Martínez Miguel Martínez será Erick en Vencer el pasado | Credit: Instagram Angelique Boyer Una petición nada extraña si se tiene en cuenta que el personaje al que da vida el actor en la tercera entrega de la franquicia Vencer al parecer será stripper.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Angelique Boyer presume al musculoso actor que tendrá como hermano en la telenovela Vencer el pasado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.