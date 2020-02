Se desvela por fin el look que lucirá Angelique Boyer en su nueva telenovela Tras jugar al despiste luego de mostrar la semana pasada una foto en sus redes sociales en la que se le podía ver con el cabello corto y negro, por fin sabemos cómo lucirá la actriz en la nueva telenovela de Televisa que encabezará junto a Andrés Palacios. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El nuevo look que lucirá Angelique Boyer como protagonista de la nueva telenovela de Televisa Imperio de mentiras era uno de los secretos mejor guardado desde que se confirmara su participación en esta ficción que produce Giselle González y por fin ha sido revelado. Si bien hace unos días la también heroína de exitosos melodramas como Teresa, Abismo de pasión y Lo que la vida me robó jugaba al despiste al compartir a través de su perfil de Instagram una imagen en la que se le podía ver con el cabello corto y negro, lo cierto es que el look que mostró en ese momento no podía ser más distinto al que finalmente va a lucir en la telenovela. El peluquero de la actriz, Álvaro Rivas, fue el encargado de mostrar el resultado final a través de sus redes sociales, donde compartió un vídeo en el que se desvela por fin el look. “Mi corte preferido, una melena en bob, profundidad en raíces y mechas batidas en distintos tonos de rubio”, comentó Rivas sobre el nuevo cabello que luce Angelique. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Será el próximo lunes 2 de marzo cuando inicien en México las grabaciones de este nuevo melodrama en el que la actriz tendrá como pareja al actor chileno Andrés Palacios. Image zoom Nuevo look de Angelique Boyer “Es una historia distinta. Tiene un tono policiaco, tiene un tono más realista a lo que he venido haciendo, pero también tiene una gran historia de amor superromántica”, avanzaba recientemente Boyer sobre el proyecto en una entrevista con Televisa Espectáculos. La telenovela se estrenará durante la segunda mitad del año en México. Advertisement

