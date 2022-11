Angelique Boyer tendrá hijos mellizos en su nueva telenovela El amor invencible: conócelos La actriz de origen francés será madre de dos jóvenes en el nuevo melodrama que protagonizará para TelevisaUnivision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ni indefensa ni virginal, Angelique Boyer interpretará a Leona, una mujer madura que se infiltrará en el mundo de los Torrenegro para hacer justicia, en la nueva telenovela de TelevisaUnivision El amor invencible, historia que protagoniza la actriz francesa junto con Danilo Carrera. "Siempre como actores el ego no nos deja atrevernos a hacer cosas diferentes. Normalmente las actrices hacemos personajes de 10 años más jóvenes y tenemos 35 y seguimos siendo vírgenes, ahora me toca hacer un personaje un poquito más de edad que la mía, así que estoy emocionada", contó Boyer recientemente ante las cámaras de Televisa Espectáculos. Por primera vez en su carrera, la inolvidable heroína de exitosos melodramas como Teresa y Lo que la vida me robó será madre de dos jóvenes, quienes les fueron arrebatados al nacer. El amor invencible Angelique Boyer protagoniza la telenovela El amor invencible | Credit: Mezcalent "Leona es el personaje más mamá que me ha tocado interpretar. Ayer que viví esta experiencia me conmoví muchísimo de lo que me provocó, de lo que sentí, de lo que me pasó y estoy muy emocionada por tocar esas fibras y conocer a una mujer con tantas agallas", aseveró. Angelique Boyer Angelique Boyer es Leona en la telenovela El amor invencible | Credit: Mezcalent Concretamente, la pareja del galán argentino Sebastián Rulli será madre de mellizos en esta historia, personajes que serán interpretados por Isabella Tena y Emiliano González. Isabella Tena La adolescente debutó como actriz siendo muy pequeña como hija de Jorge Salinas en la exitosa telenovela de TelevisaUnivision Mi corazón es tuyo (2014), donde dio vida a Luz Lascuráin. Isabella Tena Isabella Tena en la telenovela El amor invencible | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Isabella también formó parte del elenco del exitoso melodrama Mi marido tiene familia (2017). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Emiliano González El joven actor interpreta a Rafael en la nueva versión de La madrastra, historia que protagonizan Aracely Arámbula y Andrés Palacios y que Univision transmite a las 10 p. m., hora del Este. Emiliano González Emiliano González es Rafael en la telenovela La madrastra | Credit: TelevisaUnivision El amor invencible se estrenará en México en febrero de 2023.

