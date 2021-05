"Me pone muy nerviosa ese hombre": Angelique Boyer vuelve a trabajar con Sebastián Rulli en Vencer el pasado La actriz compartió detalles de su participación protagónica en la tercera entrega de la exitosa franquicia Vencer en una reciente transmisión en vivo en Instagram. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Angelique Boyer no puede estar más feliz de formar parte del elenco de Vencer el pasado, la tercera entrega de la exitosa franquicia Vencer –la primera fue Vencer el miedo y la segunda Vencer el desamor–. "No les puedo explicar con palabras la felicidad que siento con el trabajo que estamos haciendo, con pertenecer a este equipo de producción, con los compañeros que tengo, con la gran historia que tenemos en nuestras manos, con los directores que tenemos…", expresó en una reciente transmisión en vivo en Instagram la actriz de origen francés. La inolvidable heroína de exitosos melodramas mexicanos como Teresa y Lo que la vida me robó se siente "muy honrada" de poder interpretar en esta historia a una bióloga molecular. "Es un oficio superinteresante y que espero las nuevas generaciones se inspiren en elegir este tipo de profesiones que son tan necesarias y vitales hoy en día para nuestro futuro", aseveró. Angelique Boyer Angelique Boyer será Renata en Vencer el pasado | Credit: Twitter Rosy Ocampo "La verdad es que trato de hacerlo de una manera honorable, muy inspirada en las científicas que ha habido en la historia, que son un montón, bueno hay muchos más hombres porque siempre hubo una gran diferencia hacia las mujeres que se dedicaban a esto, pero siempre hay mujeres brillantes, entonces ser parte de un proyecto en el que podamos motivar a las nuevas generaciones con tantos temas interesantes me emociona muchísimo", agregó. A pesar de que esta es la cuarta telenovela en la que trabajan juntos, Boyer reconoció que no puede evitar ponerse nerviosa al grabar escenas con su novio, el actor Sebastián Rulli. "Estoy muy contenta de grabar con él, acabo de grabar una escena con él y siempre me pone nerviosa. ¿Ustedes lo pueden creer? Cuando llega a maquillaje y yo ya estoy sentada ahí arreglándome todas me cachan porque de pronto agarro así… Me pone muy nerviosa ese hombre, es que qué hombre", dijo la actriz con una sonrisa pícara en su rostro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Pero será que los veremos nuevamente como pareja dentro de esta historia? Angelique Credit: TELEVISA (x2) "No, estamos en el mismo proyecto pero no quiere decir que seamos pareja", señaló. "De hecho ya verán, está muy divertido", añadió sin revelar más detalles.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image "Me pone muy nerviosa ese hombre": Angelique Boyer vuelve a trabajar con Sebastián Rulli en Vencer el pasado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.