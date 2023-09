Angelique Boyer en la piel de Diana Salazar, Roberto Manrique de regreso y más ¡De telenovela! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Angelique Boyer Credit: Instagram Angelique Boyer; Instagram Roberto Manrique ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 6 imágenes! Empezar galería En la piel de Diana Salazar Angelique Boyer Credit: Instagram Angelique Boyer Angelique Boyer graba en México la nueva versión en formato serie de la exitosa telenovela El extraño retorno de Diana Salazar. "Amo visitar lugares con historia. Ahora trabajar aquí es un sueño que se está cumpliendo cada día. ¡Qué bendición hacer lo que uno ama y entregarlo todo!", escribió junto a esta instantánea que publicó desde su perfil de Instagram. La ficción que protagoniza junto con su novio Sebastián Rulli se podrá ver a través del servicio de streaming de TelevisaUnivision. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Is back Maricela González Credit: Instagram Maricela González Maricela González volverá a adentrarse en la piel de La Felina en la novena temporada de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos, cuyas grabaciones inician este mes en México. "Les saludo desde un rinconcito de la Ciudad de México donde ya comienzo a preparar la próxima aventura que les estaremos contando en poco tiempo", fueron las palabras con las que compartió esta foto que publicó en las redes sociales. 2 de 6 Ver Todo No pudieron coincidir Scarlet Gruber Credit: Instagram Scarlet Gruber Scarlet Gruber, quien estelarizó recientemente la bioserie sobre la vida de Gloria Trevi, reveló recientemente a través de las redes sociales que no podrá protagonizar la nueva telenovela de TelevisaUnivision que producirá Salvador Mejía. "No se me dio la oportunidad por tiempo porque ya tenía viaje planeado, ya tengo muchas cosas pendientes este año. Lamentablemente no pudimos coincidir", explicó la actriz venezolana. "Pero me va a encantar poder trabajar con él en un futuro porque me parece un gran productor que entrega cosas maravillosas y productos divinos y personajes muy bien cuidados, así que ojalá tengamos la oportunidad de volver a coincidir en un futuro". 3 de 6 Ver Todo Anuncio De Olga a Roxanna Michelle González Credit: Instagram Michelle González Michelle González volverá a hacer villanías en Golpe de suerte, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que produce Nicandro Díaz con las actuaciones protagónicas de Mayrín Villanueva y Eduardo Yáñez. "El último personaje que interpreté fue Olga [en Mi fortuna es amarte], de la mano de mis productores Nic y Toño. Nos quedamos con las ganas para la novela pasada porque mis tiempos no se pudieron acomodar, pero empecé el año recibiendo una invitación a comer que se convirtió en una propuesta para interpretar a Roxanna, un personaje que la escritora Kary Fajer escribió pensando en mí, para mí. Se los comparto con mucha emoción y orgullo porque nunca me habían escrito un personaje antes. Agradecida y bendecida. No hay más". 4 de 6 Ver Todo Reencuentro del Monte Daniel Elbittar Credit: Instagram Daniel Elbittar Dos de los cinco hermanos del Monte, Pedro (Daniel Elbittar) y Lucas (Juan Pablo Gil), de la exitosa telenovela La herencia: un legado de amor se reencontraron recientemente en México. Y no podía faltar la foto del recuerdo para sus fanáticos. 5 de 6 Ver Todo Nuevo personaje Roberto Manrique Credit: Instagram Roberto Manrique Tras un tiempo alejado de la actuación, Roberto Manrique regresa al set de grabación como parte del elenco de la segunda temporada de la exitosa serie de Caracol Televisión y Netflix La venganza de Analía que protagoniza la actriz colombiana Carolina Gómez, con quien posa en la foto en personaje. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

