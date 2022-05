Angelique Boyer, de Vencer el pasado a Vencer la ausencia: "Feliz de estar en el set en este proyecto tan bonito" La actriz tendrá una participación especial en la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer que protagonizan Ariadne Díaz, Mayrín Villanueva y compañía. Mira aquí las primeras imágenes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angelique Boyer Angelique Boyer en Vencer la ausencia | Credit: Instagram Jorge Ugalde Al igual que sucediera en su día con Paulina Goto y Claudia Álvarez, las protagonistas de Vencer el miedo y Vencer el desamor; Angelique Boyer también tendrá una participación especial en la nueva entrega de la exitosa franquicia Vencer que sucede a Vencer el pasado, telenovela que protagonizó el año pasado junto a Sebastián Rulli. Tras unas merecidas vacaciones en el continente europeo, la actriz de origen francés grabó este martes 3 de mayo en una locación ubicada en la Ciudad de México las escenas con las que dará la 'patadita de la buena suerte' a las nuevas protagonistas de la aclamada saga. "Feliz de estar en el set en este proyecto tan bonito, ser parte de una estafeta de compañeras, de historias y que la disfruten muchísimo", expresó la heroína de exitosos melodramas como Lo que la vida me robó, Teresa e Imperio de mentiras a través de una transmisión en vivo que llevó a cabo desde su perfil de Instagram, donde ya cuenta con 14 millones de seguidores. Angelique Boyer Angelique Boyer graba Vencer la audiencia | Credit: Instagram Jorge Ugalde Boyer no quiso revelar aún los detalles de esta participación especial en la que retoma el personaje de Renata Sánchez para mantener el factor sorpresa hasta el final. "Está muy bonita la historia. Lo poquito que sé me llama muchísimo la atención. Va a estar llena de sentimiento, creo que va a haber mucho sentimiento", comentó la actriz sobre el melodrama que protagonizan Ariadne Díaz, Mayrín Villanueva, Alejandra Barros y María Perroni. La intérprete de 33 años se mostró muy emocionada de poder compartir un día de grabación con el nuevo elenco que conforma la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer. Angelique Angelique Boyer con el actor infantil Mariano Soria, quien da vida al hijo de Ariadne Díaz en Vencer la ausencia | Credit: Instagram Mariano Soria Varios de los actores que participan en la telenovela que produce Rosy Ocampo, especialmente los más jóvenes, aprovecharon la ocasión para tomarse una foto del recuerdo con Angelique. Arath Aquino Angelique Boyer con el actor Arath Aquino, quien participa en Vencer la ausencia | Credit: Instagram Arath Aquino SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vencer la ausencia presenta la historia de cuatro mujeres de distinto origen, unidas por una entrañable amistad. Sin embargo, su hermandad se resquebrajará cuando, sorpresivamente, un accidente haga que todas ellas pierdan a un ser amado. Tras descubrir las causas de ese percance, compartirán un doloroso misterio. Ellas deberán asumir el desafío de Vencer la ausencia y resolver el duelo para reconstruir sus vidas, recuperando la sororidad que las unía. La telenovela se estrenará en México en julio por Las Estrellas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Angelique Boyer, de Vencer el pasado a Vencer la ausencia: "Feliz de estar en el set en este proyecto tan bonito"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.