Angelique Boyer y Danilo Carrera ¡serán pareja de telenovela! La actriz francesa y el galán ecuatoriano protagonizarán juntos el nuevo melodrama de TelevisaUnivision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danilo Carrera Danilo Carrera; Angelique Boyer | Credit: Mezcalent (x2) La nueva telenovela del productor Juan Osorio, responsable de exitosas historias como Soltero con hijas (2019), ¿Qué le pasa a mi familia? (2021) y, más recientemente, La herencia: un legado de amor, ¡ya tiene protagonistas! El melodrama, que hasta ahora tiene como título El amor invencible, unirá por primera vez como pareja protagónica a Angelique Boyer y a Danilo Carrera. El actor ecuatoriano confirmó la noticia en una reciente entrevista para el programa ¡Siéntese quien pueda!, que UniMas transmite de lunes a viernes a las 7 p. m., hora del Este. "Hay una propuesta con un gran productor en México, Juan Osorio, estamos finiquitando ciertas cosas del contrato y empezamos a grabar ya en nada, creo que tengo tres semanas más de vacaciones", reveló Carrera, quien regresa a la pantalla de Univision el 25 de octubre como uno de los protagonistas de Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia 'Vencer'. Danilo Carrera Angelique Boyer Left: Danilo Carrera | Credit: Mezcalent Right: Angelique Boyer | Credit: Mezcalent El actor, que supera los 3 millones de seguidores en Instagram, está emocionado de poder compartir por primera vez set de grabación con la actriz de origen francés. "No nos ha tocado trabajar juntos, es la número 1 de las novelas, o sea es la señorita telenovela en el mundo hoy en día y me va a encantar trabajar con ella", aseveró. Más sobre El amor invencible El melodrama es una adaptación de una exitosa historia de origen portugués. Danilo Carrera Danilo Carrera | Credit: Mezcalent "Es un tema muy controversial, es un tema muy interesante, obviamente tiene los ingredientes de una novela pero es portuguesa, entonces creo que va a ser una propuesta muy interesante", contaba su productor ejecutivo en un reciente encuentro con medios de comunicación en México. La telenovela se estrenará el próximo año en México en horario estelar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Angelique Boyer y Danilo Carrera ¡serán pareja de telenovela!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.