¡Entrevista! Angelique Boyer, Danilo Carrera y el productor Juan Osorio revelan todo sobre El amor invencible Tras su éxito en México, el melodrama que protagonizan Angelique Boyer y Danilo Carrera aterriza esta noche en Univision con una historia sobre una madre a la que le arrebataron todo y regresa años después en busca de justicia y el amor de sus hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Univision estrena esta noche a las 9 p. m., hora del Este, con un especial de 2 horas El amor invencible, la nueva telenovela del productor Juan Osorio que protagonizan Angelique Boyer y Danilo Carrera. "Esta historia la vi con mucha fortaleza en personajes, con un empoderamiento de un personaje de la mujer que no a fuerza tiene que estar al lado de un hombre, sino que ella por sí sola va sobre la justicia y va sobre algo muy importante: sus hijos. Una mamá que va en busca del amor de sus hijos", cuenta Osorio a People en Español. El melodrama se estrenó en México en febrero por Las Estrellas en horario estelar y se encuentra actualmente en el primer lugar de audiencia. "Ahora el reto es que todos nuestros paisanos, amigos y toda la audiencia en Estados Unidos se enganchen, tengan esa empatía con la historia y que nos beneficien con su atención. Yo estoy seguro de que esta historia les va a gustar". Desde un inicio, el productor tuvo claro que Angelique era la actriz indicada para protagonizar esta telenovela. "A la primera que invito a participar es a Angelique", confiesa Osorio. "Tenía mucha ilusión de trabajar con ella. La admiro, la respeto mucho y siempre quería tener en mis manos el personaje ideal para ella, y cuando llegó se lo propuse. Le dije: 'Es un paso muy grande en tu carrera, de una protagonista de novela vas a pasar a ser una primera actriz y además con un personaje que tiene la responsabilidad de llevar la maternidad'. Y Angelique cree en nosotros, cree en el proyecto sin libretos, o sea con lo que yo le platiqué y aceptó". Tenía mucha ilusión de trabajar con Angelique. La admiro, la respeto mucho y siempre quería tener en mis manos el personaje ideal para ella — Juan Osorio, productor Angelique Boyer Angelique Boyer, protagonista de El amor invencible | Credit: TelevisaUnivision La actriz de origen francés, quien ha protagonizado éxitos como Teresa y Lo que la vida me robó vio algo especial en el proyecto y es que su personaje tocaba "unas fibras totalmente distintas" a las historias que hasta ahora había protagonizado. "Es una mujer con un carácter diferente, no está nada victimizada, es una mujer aguerrida, empoderada, una mujer que no pierde la fe a pesar de las circunstancias y lo que ha vivido. A pesar de que le arrancaron todo, ella va en búsqueda de sus sueños y eso es lo que la hace una verdadera guerrera", cuenta Angelique. El productor también vio claro que Danilo era el actor perfecto para interpretar al galán de esta historia. "Cuando yo vi el personaje dije: 'Es para Danilo'. Le hablé y le encantó". "David Alejo sin duda alguna es un personaje muy complejo", señala el actor de origen ecuatoriano. "Está lleno de amor, de carisma, muy generoso, pero al mismo tiempo tiene un conflicto muy grande y es que tiene que decidir entre su familia –el amor de su madre, de su hermana, de sus sobrinos, que han dejado todo por él–, y el amor de su vida". Es ya la novela del año en México y seguramente va a ser la novela del año en Estados Unidos — Danilo Carrera Danilo Carrera Danilo Carrera, protagonista de El amor invencible | Credit: TelevisaUnivision Danilo no tenía planes de volver a protagonizar una telenovela tan rápido después de Vencer la ausencia, pero en cuanto Osorio se acercó con la invitación no pudo decir que no. "Es una propuesta increíble estar con Juan Osorio, con Angelique Boyer, que es la actriz número 1 de las novelas y de la televisión en México", señala. "Esta sí va a ser mi última novela en México por un rato, así que estoy contento de cerrar con broche de oro esta etapa aquí en México". En cada uno de los personajes se van a tocar temas sumamente importantes: la trata de personas, el abuso en las niñas… en fin así varias situaciones que van a ser un espejo para el público — Angelique Boyer Aunque su principal cometido es entretener, el melodrama también toca temas que son "sumamente importantes". "Pareciera que el señor Juan Osorio se junta con las ONG latinas para saber cuáles son esos temas importantes que hay que hablar hoy en día y vaya que sí", asevera Angelique. "En cada uno de los personajes se van a tocar temas sumamente importantes: la trata de personas, el abuso en las niñas… en fin así varias situaciones que van a ser un espejo para el público. Creo que muchas veces podemos aprender de lo que le pasa a los demás para que no lo tengamos que vivir en carne propia. No se puede experimentar en cabeza ajena, pero sí podemos aprender con el ejemplo, de lo malo y de lo bueno, y esta historia tiene todo eso". Angelique Boyer Angelique Boyer y Danilo Carrera, protagonistas de El amor invencible | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otro aspecto que destaca la actriz sobre El amor invencible es que "reúne a la familia". "Tenemos un público adolescente y tenemos un público adulto que está entretenido a la par y que no hay nada que les vaya a ofender. Yo creo que todo lo contrario. Hay muchas cosas que los van a dejar hablando después de ver el capítulo sobre varios temas". ¿Por qué el público no puede perderse a partir de esta noche El amor invencible? Danilo no tiene dudas. "No se la pueden perder porque es una novela llena de pasión, de romance, de una búsqueda de justicia incansablemente. Pero, sobre todo, porque está hecha con muchísimo amor, con temas muy contemporáneos y porque está Angelique Boyer y es producida por Juan Osorio. Es ya la novela del año en México y seguramente va a ser la novela del año en Estados Unidos".

