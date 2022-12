Angelique Boyer se deja ver por primera vez junto a sus 2 nuevos galanes de telenovela La actriz de origen francés graba en las playas de Mazatlán, en México, junto a Danilo Carrera y Daniel Elbittar El amor invencible, el nuevo melodrama estelar de TelevisaUnivision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angelique Boyer Daniel Elbittar, Angelique Boyer y Danilo Carrera | Credit: Instagram Daniel Elbittar El amor invencible, el nuevo melodrama estelar de TelevisaUnivision que protagonizan Angelique Boyer y Danilo Carrera, trasladó esta semana sus grabaciones a las playas de Mazatlán, en México. Hasta allí se desplazaron sus actores para seguir dándole vida a esta historia que produce Juan Osorio, responsable de éxitos como La herencia, Soltero con hijas y Porque el amor manda. "Lo que viene es candela", aseguró a través de las redes sociales el actor venezolano Daniel Elbittar, quien completa el triángulo protagónico de la esperada telenovela. Feliz de formar parte de esta historia, Elbittar compartió desde su perfil de Instagram unas imágenes en las que aparece posando en la playa junto con Angelique y Danilo. El amor invencible Daniel Elbittar, Angelique Boyer y Danilo Carrera, triángulo protagónico de El amor invencible | Credit: Instagram Daniel Elbittar "Top mis compañeros. Soy muy afortunada", comentó Boyer en su publicación. Esta es la primera vez que la actriz de origen francés, quien supera los 14 millones de seguidores en Instagram, se deja ver en compañía de sus 2 nuevos galanes de telenovela. El amor invencible Daniel Elbittar, Angelique Boyer y Danilo Carrera graban El amor invencible en Mazatlán | Credit: Instagram Daniel Elbittar Y, como no podía ser de otra forma, las reacciones no se hicieron esperar. "Se ven espectaculares", "Ya quiero verlos en acción" o "Esta telenovela no me la voy a perder", fueron algunos de los comentarios que se vertieron en las redes sociales. El amor invencible Daniel Elbittar, Angelique Boyer y Danilo Carrera graban El amor invencible en Mazatlán | Credit: Instagram Daniel Elbittar El amor invencible narra la historia de Marina (Boyer), una joven que "nació en Puerto Palma y se sumergió en las profundidades del océano como una sirena en busca de la felicidad, y el mar le trajo el amor, pero cuando el mar es bravo también trae desgracias y tempestades". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gael Torrenegro [Elbittar] fue su primer amor, el hombre al que se entregó en cuerpo y alma, a pesar de que Adrián [Carrera] le ofrecía un amor puro y sincero. Pero Gael se había robado su corazón y se embarazó de unos mellizos a los que no quiso reconocer y a los que Ramsés Torrenegro (Guillermo García Cantú), el hombre más desalmado, le arrebató. También intentó matarla incendiando el hospital en el que dio a luz. Pero gracias a Adrián y a la doctora Consuelo está viva. Ahora es Leona Bravo, se mudó a la Ciudad de México y está dispuesta a infiltrarse en el mundo de los Torrenegro para hacer justicia y vengar la muerte de sus seres queridos.

