El día que Angelique Boyer interpretó el tema principal musical de una telenovela de Televisa Como integrante del grupo de música pop Rabanitos Verdes, la actriz cantó en 2001 la canción de la exitosa telenovela infantil María Belén que protagonizó Danna Paola. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sus protagónicos en melodramas mexicanos como Teresa, Abismo de pasión, Lo que la vida me robó y Amar a muerte han convertido a Angelique Boyer en una de las actrices más exitosas de la pequeña pantalla. Lo que pocos saben es que mucho antes de ganarse el título de la nueva reina de las telenovelas –así la han bautizado algunos periodistas–, la pareja de Sebastián Rulli triunfó en el mundo de la música con Rabanitos Verdes. Como integrante de este grupo de música pop, la también heroína del melodrama Tres veces Ana tuvo la oportunidad de interpretar hace casi dos décadas, concretamente en 2001, el tema musical principal de una exitosa telenovela infantil de Televisa, María Belén, historia que catapultó a la fama a la hoy estrella de la música Danna Paola cuando tenía seis años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de cantar el tema junto a Danna y sus compañeros de Rabanitos Verdes, Angelique tuvo la oportunidad de realizar una participación especial en el melodrama que también encabezaron Nora Salinas y Rene Lavan, siendo esta la primera vez que se dejaba ver en una telenovela. En ese momento, a Angelique ni se le pasaba por la cabeza que años más tarde sería ella la que terminaría protagonizando algunos de los melodramas más exitosos de la empresa mexicana, el último Imperio de mentiras, que transmite actualmente Univision en horario estelar y en el que comparte créditos con Andrés Palacios, Leticia Calderón y un gran elenco. "Ha sido el proyecto más complejo en mi vida, sin duda", aseguraba Angelique en una reciente entrevista para People en Español sobre grabar Imperio de mentiras en plena pandemia. "Al principio estábamos nerviosos con el tema de [tocarnos en el set], pero todos somos muy empáticos. Estamos haciendo lo que amamos y estamos haciendo todo lo posible por cuidarnos".

