¿Qué cambiaría Angelique Boyer de lo vivido hasta ahora si la vida le ofreciera una segunda oportunidad?

Angelique Boyer triunfa actualmente como protagonista de la serie estelar de Univision Amar a muerte, una historia que ahonda en los misterios de la vida después de la muerte. Pero, ¿qué haría en la vida real la actriz de origen francés si le sucediera lo mismo que a León Carvajal (Alexis Ayala) y El Chino Valdés (Michel Brown) y la vida le ofreciera una segunda oportunidad?

“¡Qué fuerte! Realmente no sé”, responde a People en Español en un inicio Boyer para después agregar: “Creo que aprovecharía más la edad, la edad que nos corresponde vivir”.

Y es que a sus 30 años, la actriz, que ha encabezado exitosos melodramas de Televisa como Teresa y Abismo de pasión, considera que no aprovechó al máximo su infancia y adolescencia.

“Hay etapas que a veces como que nos adelantamos y queremos ser adultos. Yo creo que disfrutaría más mi adolescencia, mi infancia”, se sincera la pareja de Sebastián Rulli.

Pero, sobre todo, asegura, disfrutaría más de dos personas que, desafortunadamente, ya no están con ella y fueron dos pilares fundamentales en su vida: su madre y su abuela.

“Disfrutaría más a mi mamá, disfrutaría más a mi abuela, que ya no las tengo”, se sincera la también heroína de la telenovela de Televisa Lo que la vida me robó, quien reconoce que haber vivido tan de cerca la muerte en varias ocasiones le ha enseñado ‘mucho’.

“Yo he aprendido mucho estos años desde que las perdí pues me ha hecho más [fuerte]. También cumplí 30 años, entonces estoy madurando en todos los sentidos”, asegura.

Pero, ¿será que le gustaría reencontrarse con su madre y su abuela en vida como le sucede a varios personajes de Amar a muerte con familiares que supuestamente ya habían fallecido?

“Por supuesto que me gustaría de repente recibir señales”, afirma.

“Tal vez deberíamos de ponernos de acuerdo si el día de mañana llegamos a faltar [acordar] todos los días voy a aparecer como una mariposa, todos los días voy a aparecer no sé, o sea, creo que son cosas que sí me gustaría poder vivir, obviamente poder regresar a alguien o de poder ir al más allá me gustaría ver a mi mamá, me gustaría ver a mi abuela, pero bueno también en la cultura mexicana hemos aprendido que al recordarles es una manera de que vivan en nosotros”.

No dejes de ver Amar a muerte de lunes a viernes a las 10 p.m., hora del Este, por Univision.