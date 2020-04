"Sí fue fuerte": las Angélicas recuerdan la mala experiencia de Vale en una telenovela Madre e hija realizaron una transmisión en vivo en la que se sinceraron sobre lo difícil que ha sido para la inolvidable protagonista de La fea más bella construir su carrera. By Moisés González Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Para Angélica Vale no ha sido fácil construir la exitosa carrera que ha logrado edificar a sus 44 años. La inolvidable protagonista de la telenovela mexicana La fea más bella confesó en una reciente transmisión en vivo que realizó en compañía de su famosa mamá, Angélica María, a través de YouTube que ha habido muchos momentos a lo largo de su vida en los que ha tenido ganas de tirar la toalla, pero el amor incondicional de sus fans se lo ha impedido. "A mí me ha tocado que nunca me salen las cosas como creo que me van salir, ni cuando creo que estoy cayendo en blandito caigo en blandito. A mí todo me ha costado muchísimo trabajo siempre, todos mis trabajo me han costado siempre mucho trabajo, siempre he tenido que demostrar, siempre he tenido que luchar", se sinceró la también cantante y comediante. Image zoom Angélica María y Angélica Vale Mezcalent Vale, que lleva alejada de la televisión varios años, no guarda los mejores recuerdos de todas las telenovelas en las que ha participado ya que no en todas la experiencia ha sido positiva. "Hace una telenovela y le dan en la torre a su telenovela, la cambian, la hacen otra cosa, ¿qué es eso? Horrible, trabajar con el hígado, qué difícil", comentó Angélica María sin mencionar en ningún momento el nombre del melodrama en el que le sucedió lo que comentó. "Sí, la verdad sí fue fuerte", afirmó la mamá de Angélica y Daniel Nicolás. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero el amor de sus fans siempre ha sido más fuerte que cualquier adversidad. "Dices sabes qué, sí yo ya no tengo ganas, pero luego leo estos comentarios y veo el amor que me tiene la gente y digo cómo le hacemos, tengo que regresar, tengo que hacer algo, tengo que seguir entreteniendo. Es una cosa que amo profundamente y que está en mí", aseveró. Aunque reconoció que en los últimos años ha frenado su ritmo de trabajo para poder estar cerca de sus hijos y así poder darles el tiempo de calidad que se merecen, tanto Angélica como su progenitora coincidieron en asegurar que si no han regresado a la televisión, como tanto anhelan sus seguidores, ha sido porque los productores no las han tenido en cuenta. "Desgraciadamente no es cosa de nosotras, es cosa de que a la gente de la televisión se le ocurra llamarnos", explicaron las Angélicas. "Luego mucha gente piensa que tenemos el poder de decir cuándo volvemos a la televisión. Uno tiene que esperar a que al productor se le ocurra".

