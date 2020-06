"¿Quién me iba a ver? Nadie". Angélica Vale se sincera sobre la última telenovela que protagonizó La actriz mexicana reconoció en un reciente en vivo que su esperado regreso a los melodramas mexicanos como protagonista de Y mañana será otro día no fue lo que ella esperaba. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El esperado regreso a las telenovelas mexicanas de Angélica Vale hace dos años como protagonista de Y mañana será otro día dejó con un sabor agridulce a la actriz. Así lo reconoció recientemente la hija de Angélica María durante una transmisión en vivo en YouTube, donde la inolvidable heroína de La fea más bella se mostró descontenta con el horario en el que se transmitió el melodrama que encabezó junto con Diego Olivera. Image zoom Angélica Vale y Diego Olivera, protagonistas de Y mañana será otro día "Era una novela muy padre y muy divertida, ahí voy con toda la ilusión del mundo a grabarla y todo y al final la pusieron a las cuatro de la tarde, ¿quién me iba a ver? Nadie. Ni mi mamá", se sinceró la también comediante, quien tiene más de un millón y medio millón de seguidores en Instagram. "La verdad es que dices ahí voy a hacer un trabajo donde dejo a mi familia, dejo a mis hijos, hago todo por el público para que la compañía la ponga a las cuatro de la tarde. Me atrevo a decirlo porque mucha gente del público me decía ‘por qué no la ponen más tarde’". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde que encabezó La fea más bella la actriz parece que no ha tenido demasiada suerte con las telenovelas que protagoniza ya que su experiencia en La fan, ficción que grabó para Telemundo en 2016 con Juan Pablo Espinosa como galán, tampoco fue lo que esperaba. Image zoom Angélica Vale y Juan Pablo Espinosa, protagonistas de La fan "Era una telenovela divina y se la echaron a perder", aseguró Angélica María durante el directo en el que madre e hija estuvieron conversando durante una hora con sus fans. "Lo de La fan fue peor", admitió La Vale. Fue en 2017 en una entrevista con People en Español cuando la actriz reconoció con total honestidad que la telenovela no tenía nada que ver con la historia que ella había creado. "La verdad no sé qué pasó, pero yo lo que creo es que quisieron irse totalmente al extremo", compartió en su momento Angélica.

