¡De fea a fea! Angélica Vale opina sobre la nueva versión de Yo soy Betty la fea que protagoniza Elyfer Torres

Elyfer Torres se ha ganado el aplauso del público como protagonista de Betty en NY, la más reciente versión de la exitosa telenovela colombiana Yo soy Betty la fea que Telemundo transmite actualmente de lunes a viernes en horario estelar. Muchos todavía recuerdan, sin embargo, el magnífico trabajo que realizó hace 13 años Angélica Vale en La fea más bella, ficción que marcó su debut como protagonista y que batió récords de audiencia en México. Pero, ¿qué opina la hija de Angélica María de esta nueva adaptación de la historia que encabezó en 2006? La intérprete de 43 años fue preguntada por este asunto durante una reciente transmisión en vivo que realizó en Instagram y, si bien no pudo opinar mucho sobre la telenovela ya que no ha tenido tiempo para verla, no dudó en desearle todo lo mejor a la ficción que también protagoniza Erick Elías.

“Yo la verdad no la puedo ver, ¿a qué hora? Con mis chamacos es exactamente la hora donde ya los estoy poniendo a dormir, donde ya estoy haciendo cosas… No me da chance de verla”, reconoció Vale ante sus casi 1 millón y medio de seguidores de Instagram.

Image zoom Angélica Vale fue La fea más bella. Mezcalent

“Pero sí me da mucho gusto que se siga haciendo, es una historia que cura almas, es una historia que salva vidas, es una historia que se necesita en estos tiempos porque es una historia de amor hacia uno, una lección de autoestima muy fuerte que todos necesitamos y me encanta que se siga haciendo y ojalá que enganche más almas y que salve más vidas y que la gente sea mejor después de esa telenovela y ojalá que Betty en NY lo esté logrando, espero que sí y de todo corazón les mando todo el éxito del mundo y sé que están teniendo mucho éxito así que me da muchísimo gusto”, agregó la también heroína del melodrama Y mañana será otro día.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

La actriz, que reside en Los Ángeles junto a su esposo y sus dos hijos, guarda los mejores recuerdos de su participación en La fea más bella, historia que grabó entre 2006 y 2007.

“Betty la fea cambió la forma de ver las telenovelas, cambió muchas cosas porque el humor en las telenovelas sí se manejaba, yo siempre he manejado el humor en las telenovelas, pero como protagonista normalmente no se manejaba el humor, como que nunca eran los protagonistas los graciosos y que creo que esta vez fue la primera vez que se manejó eso y bueno para mí fue una maravilla porque me dio la oportunidad de hacer el protagónico”, expresó Vale.

Image zoom Elyfer Torres es Betty en NY. Cortesía TELEMUNDO

La actriz aseguró que trató de hacer esta historia ‘con todo el amor y con todo el respeto’ hacia el público, a pesar de que se tuvieron que cambiar muchas cosas respecto a la original.

“Nosotros le dimos otro sabor y además que tuvimos que [hacerlo] porque el éxito fue tanto que no podíamos acabar la telenovela, Televisa quería que siguiera y entonces ya la historia no daba para más y se tuvieron que inventar muchísimas otras cosas porque ya no había historia, entonces por eso tuvo que cambiar mucho nuestra telenovela, pero yo siempre la traté de hacer con todo el amor y con todo el respeto hacia el público”, dejó claro la también cantante.

Betty en NY se transmite a las 9 p.m., hora del Este, por Telemundo.