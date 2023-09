Anette Michel se confiesa sobre Minas de pasión: "En algún momento [Livia y yo] nos hemos apapachado al final de las escenas porque sí te dejan como un poco rota" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Anette Michel Credit: Mezcalent La actriz mexicana interpreta a la ambiciosa y manipuladora Roberta Castro, mejor conocida como 'La Patrona', en la telenovela protagonizada por Livia Brito y Osvaldo de León que Univision transmite a las 10 p. m., hora del Este. Hablamos con ella. Empezar galería Así llegó Roberta a su vida Anette Michel Credit: Mezcalent "Este personaje llega a mí en un momento muy importante en el cual tenía un enorme deseo por regresar a las novelas", cuenta Anette. "Había tenido un proyecto muy bonito, pero yo quería algo como mucho más intenso y pues llegó a mis manos, hice el casting... Normalmente tardan un tiempo en darte la noticia y al día siguiente me dijeron que Roberta era para mí". 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Una mujer con cicatrices Anette Michel Credit: TelevisaUnivision La también conductora, quien cuenta con 1 millón de seguidores en Instagram, define a su personaje "como una mujer con muchas cicatrices, una mujer realmente muy dañada y que espera tener un final que se merezca". 2 de 7 Ver Todo Personaje difícil Anette Michel Credit: Mezcalent La actriz mexicana reconoce que "es difícil empatizar" con un personaje así y "tratar de no juzgarlo". "A mí me ayudó muchísimo conocer su historia, su niñez, el cómo sufrió tanto y que puedes llegar a entender de alguna manera que estas personas queden perturbadas frente a una infancia así". 3 de 7 Ver Todo Anuncio ¿Las malas se divierten más? Anette Michel Credit: Mezcalent "Debo confesar que este personaje me llenó de satisfacción más que de diversión porque sí ha sido muy complejo el poderle dar vida a un ser humano como Roberta", confiesa. 4 de 7 Ver Todo Livia como compañera Anette Michel Credit: TelevisaUnivision "Ha sido maravilloso trabajar con Livia", asevera Anette. "Es una actriz maravillosa, muy generosa. Trabajamos con mucho cariño, pero sí son escenas de mucha intensidad. En algún momento nos hemos apapachado al final de las escenas porque sí te dejan como un poco rota". 5 de 7 Ver Todo El gran atractivo Minas de pasión Credit: TelevisaUnivision "Creo que de los atractivos más grandes de Minas de pasión, además de las escenografías, es hablar de la vida de los mineros, el conocer cómo es su día a día y este trabajo tan rudo y tan difícil llevarlo a una telenovela donde se habla también de amor", comenta Anette. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¿Te la vas a perder? Minas de pasión Credit: Mezcalent No dejes de ver Minas de pasión de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este, por Univision. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Anette Michel se confiesa sobre Minas de pasión: "En algún momento [Livia y yo] nos hemos apapachado al final de las escenas porque sí te dejan como un poco rota"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.