¡Entrevista! Andrés Palacios: "No sé si sea bueno en las labores del campo como Santos, pero de que me gusta, me gusta mucho" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Andrés Palacios Credit: TelevisaUnivision El actor chileno interpreta al protagonista de Tierra de esperanza, la telenovela más vista actualmente tanto en México como en Estados Unidos, donde se transmite por Univision a las 9 p. m., hora del Este. Hablamos con él sobre su participación en esta historia que se ha posicionado en el gusto del público. Empezar galería De hombre rico de negocios en La madrastra a capataz de una hacienda en Tierra de esperanza, el cambio sin duda ha sido abismal, ¿no? Andrés Palacios Credit: TelevisaUnivision Totalmente contrastante, de haber construido un imperio en la industria de la producción de espectáculos de entretenimiento a cosechar la tierra, a criar ganado, a hacer productos lácteos… 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio ¿Cómo llegó a ti esta historia? Andrés Palacios Credit: TelevisaUnivision Llegó a mí por medio de una invitación para hacer un casting. Lo que me entusiasmó mucho, porque no conocía la historia, fue justo que fuera distinto a La madrastra, lo más extremo en diferencia y, sobre todo, el poder estar en contacto con la fauna, la flora del lugar, el viaje como tal de poder estar en Yucatán, Veracruz... como reconectar con tantas cosas que a veces nos perdemos por estar muchas veces dentro de la ciudad y estar solamente en foro. 2 de 7 Ver Todo Esteban Lombardo o Santos, ¿qué personaje tiene más de Andrés Palacios? Andrés Palacios Credit: TelevisaUnivision ¡Qué difícil! Sin duda Santos un poco más, pero por la frescura del poder, de pronto, improvisar ciertas cosas. Como este personaje tenía una cierta soltura, como cierta desfachatez, podíamos jugar un poquito más, a diferencia de con Esteban que era mucho más formal, un poco más estructurado y a lo mejor no tan espontáneo, a diferencia de Santos. 3 de 7 Ver Todo Anuncio ¿Andrés Palacios es también bueno en las labores del campo y la tierra como Santos? Andrés Palacios Credit: TelevisaUnivision Considero que sí (ríe). No sé si bueno, pero de que me gusta, me gusta. No sé si sea capaz de resistir todas estas jornadas tan extenuantes o tan rudas que hay, pero de que me gusta, me gusta mucho. 4 de 7 Ver Todo ¿Tuviste alguna preparación previa para interpretar a Santos? Andrés Palacios Credit: TelevisaUnivision No como tal, así digamos algo en particular. Yo había hecho proyectos con ciertos perfiles similares, entonces ya había una referencia previa y está tan bien escrita que es muy fácil entrarle. 5 de 7 Ver Todo ¿Llegaste a ver algo de la historia original, La Tormenta? ¿La conocías? Andrés Palacios Credit: TelevisaUnivision No, no vi nada. Supe tiempo después, pero no, no vi nada. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¿Qué tal la química en el set con Carolina Miranda? Andrés Palacios Credit: TelevisaUnivision Caro y yo estudiamos en la misma escuela... Considero que es muy importante estudiar y nunca dejar de estudiar, pero cuando hay la posibilidad de venir, no forzosamente de la misma escuela, pero sí del mismo, no sé si decir, concepto, formato o plan de estudios es mucho más sencillo llegar a poder contar los objetivos de cada escena, entonces cuando tengo a una actriz o a un actor, colegas, amigos de la industria que sabemos más o menos de dónde venimos o qué esquemas hemos utilizado en nuestra formación actoral es mucho más sencillo de pronto llegar a lo que necesitamos contar. Y afortunadamente ha sido el caso. Ha sido muy valioso, muy gratificante compartir con Caro. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

