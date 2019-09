Andrés Palacios, el nuevo galán de La usurpadora: "Las comparaciones no me molestan"

Tras romper récord de audiencia en México, esta noche aterriza por fin el concepto de Fábrica de sueños en Univision con el esperado estreno de la nueva versión de la exitosa telenovela La usurpadora, historia que hace más de 20 años catapultó a la fama a la actriz venezolana Gaby Spanic.

Esta nueva versión producida por Carmen Armendáriz en formato de serie cuenta con las actuaciones protagónicas de Sandra Echeverría, quien se adentra en la piel de las gemelas Paola y Paulina, y Andrés Palacios, quien interpreta al presidente de México Carlos Bernal, un hombre idealista y soñador que está abocado a sortear tormentas políticas y ganarse el respeto de los ciudadanos. A horas de su estreno, entrevistamos en exclusiva al actor de origen chileno, quien nos cuenta todos los detalles de esta esperada ficción y nos dice qué tan diferente será esta versión a la que encabezaron Spanic y Fernando Colunga a finales de la década de los 90.

La usurpadora es un ejemplo fidedigno de que puedes competir con los contenidos de muchísimas otras plataformas y canales

¿Da vértigo protagonizar la versión de una telenovela que fue tan exitosa?

No. Al ser una versión nueva lo que me emociona, más allá de hacer alusión a proyectos anteriores, es tener la posibilidad de hacer algo nuevo. Salvo la premisa de unas hermanas gemelas, que es la misma, todo lo demás es distinto. Es como cuando nos toca interpretar a Romeo y Julieta, la premisa es la misma pero cambia la forma de contarlo, los escenarios que se utilizan, el perfil de interpretación… Son muchas cosas nuevas.

¿Cómo definirías esta nueva ‘usurpadora’?

La defino como un concepto diferente contado con narrativa cinematográfica en formato de serie visualmente muy moderno, muy actual y con una velocidad y un dinamismo que no permite al espectador despegarse de la pantalla porque todo el tiempo están pasando cosas. Hoy en día el avance de la tecnología y la cantidad de competencia que hay hacen que este proyecto se tenga que renovar en muchos aspectos y me parece que La usurpadora es un ejemplo fidedigno de que puedes competir con los contenidos de muchísimas otras plataformas y canales.

A pesar de ser una versión diferente es inevitable que mucha gente relacione tu personaje con el que interpretó en su día Fernando Colunga, ¿te molestan las comparaciones?

No me molestan en absoluto, de hecho era algo completamente predecible. Eso siempre pasa y siempre va a seguir pasando. Lo que me entusiasma mucho es que al ser tan diferente me parece que no hay un espacio para las comparaciones. Simplemente para las referencias, pero para las comparaciones yo considero que no hay cabida. Y eso es justamente lo que a mí me entusiasma de poder compartir este proyecto, poder contar algo diferente. En un principio se utilizó el concepto remake cuando por ningún motivo es un remake. Un remake sería haber hecho el proyecto tal cual y en este caso no fue así. Entonces al no ser remake me parece que por eso mismo también la posibilidad de hacer una comparación queda muy lejana.

¿Tuviste alguna preparación especial para poder dar vida a un presidente?

Lo hicimos gracias a un taller de construcción de personaje que se llevó a cabo previo a las grabaciones en donde todos acudimos con los directores, y en ocasiones con los guionistas, para justo encontrar las voces de cada uno de los personajes y, además, tuvimos asesoría especializada en cuanto a los protocolos del cargo de presidencia.

¿Cómo ha sido tener a Sandra Echeverría como compañera?

Espléndida. Nosotros habíamos querido trabajar juntos desde hacía varios años atrás y de pronto nos topábamos en audiciones juntos y no nos había tocado hasta esta ocasión y pues ha sido para mí un disfrute desde el primer llamado hasta el último por la empatía, por el compromiso, porque es una actriz disciplinada. No es fácil hacer dos personajes tan diferentes y me parece que Sandra es una actriz talentosa, que encima canta divino. A mí me parece que es una artista muy completa, además de ser una actriz muy generosa. Para mí fue increíble.

¿Qué tan difícil fue para ti grabar las escenas con las hermanas gemelas?

Es difícil en la confusión que generan estas hermanas de pronto tan contrastantes pero tan idénticas al mismo tiempo. Sandra hacía una cosa tan clara, tan precisa de diferenciar una hermana de la otra que no lo hacía difícil para mí para poder interpretar estas escenas. A mí eso me ayudaba mucho para poder llevar de manera verosímil y de manera congruente cada una de las escenas con su respectiva confusión porque siempre había un momento de extrañeza de mi personaje al estar con una y con la otra, de no entender muy bien qué es pero era notorio.

La usurpadora se estrena esta noche por Univision a las 9 p.m., hora del Este.