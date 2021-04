Aunque hoy está convertido en un atractivo joven de 21 años, para muchos Andrés Cotrino sigue siendo el inolvidable 'niño de Telemundo'. El propio actor y cantante reconoce que cada vez que comienza a grabar un nuevo proyecto con la cadena hispana dentro del equipo de producción es habitual que se refieran a él de esa forma. Algo nada extraño teniendo en cuenta que muchas de esas personas lo han visto crecer en los foros de grabación. Y es que Andrés tenía apenas 9 años cuando debutó en Telemundo como hijo de Rafael Amaya en la telenovela Alguien te mira (2010) y continuó durante los años siguientes participando en otras exitosas ficciones de la cadena como La casa de al lado (2011) y Corazón valiente (2012).

"Desde el inicio que yo empecé con Telemundo hasta hoy en día todo el mundo me ha hecho sentir superbien. Telemundo para mí es como mi segunda casa", asegura.

Pero Andrés –cuyo nombre artístico es DREC– ya no es un niño. Así lo deja claro con su participación en la actual telenovela estelar de Telemundo, La suerte de Loli, donde da vida al protagonista juvenil de la historia, un joven que no lo ha tenido nada fácil en la vida.

Andrés Cotrino La casa de al lado

Left: Andrés Cotrino en La casa de al lado (2011) Right: Andrés Cotrino con 21 años en La suerte de Loli

"Para mí grabar este proyecto ha sido lo más bonito que me pudo haber pasado, especialmente porque llegó en un momento relativamente inesperado en mi vida. Apenas llegué me volví a ver con la gente con la que crecí en las primeras novelas en Telemundo, así que fue algo muy bonito", asevera el artista, quien además de actuar interpreta el tema musical que ambienta las escenas románticas de su personaje.

"Amo la música. La música y la actuación para mí son mis dos grandes pasiones, es lo que más adoro hacer y me veo haciéndolo por el resto de mi vida", afirma sin dudarlo.

En entrevista exclusiva con People en Español, el carismático artista recuerda sus inicios en el mundo de la actuación, comparte anécdotas de sus exitosas telenovelas y habla de la etapa, tanto profesional como personal, que se encuentra viviendo actualmente a sus 21 años.

Hola Andrés, cuéntanos, ¿cómo iniciaste en el mundo de la actuación?

Yo siempre mostré interés por la actuación, de hecho cuando era niño y vivía todavía en Colombia mi película favorita era Spider-Man y cuando llegaba de la escuela todos los días me ponía el disfraz, me sentaba al frente del televisor y empezaba a recitar todas las líneas. Pero no fue hasta que llegamos aquí a los Estados Unidos que conocimos a una persona dueña de una agencia y a través de esa persona tuve la oportunidad de empezar a hacer castings y así fue como empezó mi carrera como actor.

Alguien te mira fue tu primera telenovela, ¿cómo llegó esta oportunidad?

Yo llegué a hacer el casting y estaba dirigiéndolo Raúl Arrieta, el cual fue el coach de actuación durante toda la novela, y le dije antes de empezar: 'Oye, ¿están cansados?'. Me dijeron: 'Sí, llevamos todo el día haciendo castings'. Entonces les dije: 'No se preocupen, no busquen más, este personaje va a ser para mí, estoy seguro'. Imagínense, yo era una pulguita así de 10 años diciéndole semejante cosa a un equipo de casting, les causó mucha risa, entonces llamaron al director, Luis Manzo, y me dijeron que le dijera lo mismo cuando él llegará. Entonces se lo dije y me dijo: 'No me lo digas, demuéstramelo', entonces empezamos a hacer el casting y al final, ya cuando me estaba yendo, me despedí de él y me señaló así con el dedo como diciendo: 'Vas a ser tú'. Y esa fue la oportunidad que me abrió las puertas en esta carrera de actuación.

Andrés Cotrino con David Chocarro en 2011

¿Cómo recuerdas esa primera experiencia en el set?

No les voy a mentir, me dieron muchísimos nervios, pero a la vez me sentí muy contento y me sentí en casa porque la gente que estaba ahí, todo el mundo me hizo sentir como parte de esa familia, me hicieron sentir muy acogido, entonces yo creo que por eso me sentí más tranquilo.

¿Alguna anécdota que recuerdes con Rafael Amaya?

[Recuerdo que] había escaleras de madera –para que sepan arriba no hay absolutamente nada es como hueco todo–, entonces uno sube y él agarraba de lado y lado y empezaba a zangolotearse así y las escaleras obviamente se movían muchísimo y a mí me daba mucho miedo, entonces le decía como que: 'Para, para, por favor no hagas eso'.

Andrés Cotrino junto a Rafael Amaya en Alguien te mira (2010)

Otra anécdota es que en el medio de una escena él empezaba a pisarme y claro como las cámaras agarran de aquí a aquí no se veía y él me pisaba y yo le devolvía también el pisón. Todo ese tipo de cosas hacían que el día a día en el trabajo se sintiera muy divertido, muy tranquilo, y eso es lo que vivíamos nosotros detrás de cámaras.

De Alguien te mira pasaste a La casa de al lado, una telenovela muy exitosa además con un personaje complejo, ¿como vivías la popularidad siendo tan pequeño?

A Diego lo quiero mucho y lo recuerdo con mucho cariño porque fue un personaje que me permitió contar cosas fuertes y muy reales como, por ejemplo, el maltrato en la casa de parte de su papá o el bullying que le hacían en la escuela a raíz de que él estaba conociendo su sexualidad. Me permitió crear conciencia con el público de esos temas tan fuertes. En todos los proyectos que he tenido la oportunidad de participar he vivido experiencias nuevas, cosas muy bonitas y en La casa de al lado me tocó vivir lo que es salir a la calle y que te pidan fotos, autógrafos, que te reconozcan. Eso es muy bonito y es muy gratificante.

¿A esa edad ya eras consciente de lo que implicaba la actuación?

Yo creo que definitivamente estaba consciente de lo que implicaba la actuación, pero igual tenía 10 añitos, estaba muy joven y estaba viviendo algo nuevo, algo que siempre quise vivir, así que sí me permitía más cositas, más diversión, más chistes, más juegos. Con el tiempo, mientras iba madurando un poco más, me iba dado cuenta de otras cosas pues entiende uno que es un trabajo, que hay que prepararse y ser más disciplinado.

Maritza Rodríguez

Left: Andrés Cotrino y Maritza Rodríguez en La casa de al lado (2011) Right: Andrés Cotrino y Miguel Varoni en La casa de al lado (2011)

¿Eras el niño consentido de la producción?

Definitivamente era el niño consentido y, si les soy sincero, todavía lo sigo siendo. Cada vez que empiezo una producción nueva siempre me dicen: 'El niño de Telemundo', que ya no está tan niño. Desde el inicio que yo empecé con Telemundo hasta hoy en día todo el mundo me ha hecho sentir superbien. Telemundo para mí es como mi segunda casa. Y compartir set con estrellas, actores tan grandes como, por ejemplo, Catherine Siachoque, Gabriel Porras, Maritza Rodríguez, Miguel Varoni… la verdad es que era una clase todos los días, aprendía cosas de actuación y también de la vida porque Gabriel Porras y yo nos convertimos en mejores amigos en esa novela, hablábamos todo el tiempo. La verdad no me imagino una mejor forma ni mejores personas con quienes empezar mi carrera. Fui muy afortunado.

Tras La casa de al lado llegó Corazón valiente, donde viviste tu primera historia de amor en la ficción, ¿qué recuerdas de esa época?

La disfruté mucho, fue una etapa muy bonita. Nosotros [refiriéndose a Gaby Borges, su pareja en la telenovela] compartíamos demasiado, íbamos al cine, a comer, en los pasillos de Telemundo caminando todo el tiempo, hablando, pasando entre escena y escena. Y en las escenas como tal en el set nos molestaba todo el mundo: los de las cámaras, los del audio, todo el mundo.... hasta los directores porque era nuestro primer proyecto con novio y con novia.

Andrés Cotrino y Gaby Borges en Corazón valiente (2012)

¿En qué momento comenzaste a ver la actuación de manera más seria?

Me empecé a dar cuenta de que era una profesión y algo que se tenía que tratar con más respeto en el momento que paré de actuar. Yo por un tiempo me hice a un lado de la actuación para enfocarme en estudiar y aprender más de mi segunda pasión [la música] y en ese momento, en ese tiempo, empecé a sentir ese vacío, esas ganas. Tenía muchas ganas de volver a estar en un set, de ver otra vez a la gente con la que crecí en los foros de grabación. Creo que fue en ese momento cuando no lo tuve que me di cuenta de lo importante que era para mí y la seriedad con la que se tiene que tratar esta profesión.

¿Fue difícil para ti compaginar los estudios con la actuación?

Al principio yo diría que sí fue un poco difícil porque estaba grabando La casa de al lado con Telemundo y a la vez estaba en Grachi con Nickelodeon. Grababa en la mañana en uno, en la tarde en otro y en la noche devuélvase a Telemundo para seguir grabando y estaba empezando a faltar a muchas clases, entonces con mis papás decidimos estudiar desde la casa virtual por el computador y esa fue la mejor opción. Ahí sí ya pude dividir mi tiempo entre lo que era el trabajo, las grabaciones y seguir con mis estudios.

Andrés Cotrino

Left: Andrés Cotrino Right: Andrés Cotrino

La transición de niño a adolescente y ahora a adulto, ¿cómo la viviste?

Cuando estaba niño estaba viviendo experiencias completamente nuevas que no conocía para nada como, por ejemplo, que te reconozcan en la calle, cuando llegué por primera vez al set y vi cómo funcionan las luces, las cámaras, el micrófono… Eran cosas muy bonitas que estaba viviendo. Luego, en mi adolescencia, como les dije que tomé la decisión de retirarme un poco de la actuación por un tiempito, me empezó a hacer faltar, sentí ese vació de algo que tanto amaba hacer. Y luego de adolescente a adulto, que es lo que estoy viviendo ahora con La suerte de Loli interpretando al personaje de Gabriel, me estoy dando cuenta de que lo que viví en el set es completamente diferente, así que esta etapa, como las dos anteriores, la estoy disfrutando mucho, pero diferente porque me tratan más como de tú a tú, se permiten hacer chistes un poco más fuertes, más divertidos. Ya no está ese ambiente como de 'cuidado porque está el niño y no podemos decir esto o lo otro', entonces esta etapa me está gustando mucho, aparte de que lo estoy viendo con mucho más profesionalismo, con más disciplina y todo lo que viví cuando estaba niño me está sirviendo en este momento.

Ya tienes 21 años, ¿cómo defines la etapa en la que estás ahora?

Yo diría que esta etapa de mi vida la estoy utilizando para aprender y para seguir creciendo. Como actor estoy sumamente agradecido con Telemundo por haberme dado la oportunidad de interpretar a Gabriel, un protagónico juvenil en La suerte de Loli. Estoy muy ansioso y con muchas ganas de que ustedes, el público, puedan ver más esta nueva etapa, tanto mía en lo personal, como en lo actoral también.

¿Cómo fue grabar La suerte de Loli?

Para mí grabar este proyecto ha sido lo más bonito que me pudo haber pasado, especialmente porque llegó en un momento relativamente inesperado en mi vida, así que fue una sorpresa muy bonita. Apenas llegué me volví a ver con la gente con la que crecí en las primeras novelas en Telemundo, así que fue algo muy bonito. Tuve recuerdos viejos muy, muy hermosos y yo sé que creé otros recuerdos que se quedarán conmigo para toda mi vida.

Andrés Cotrino es Gabriel en La suerte de Loli

Además de la actuación sabemos que te apasiona la música

Amo la música. La música y la actuación para mí son mis dos grandes pasiones, es lo que más adoro hacer y me veo haciéndolo por el resto de mi vida. Estoy trabajando en música día, mañana, tarde y noche. Estoy muy entregado con este proyecto, así que muy pronto pueden esperar música nueva de parte mía, pueden estar pendientes a mis redes sociales.

¿Qué más te apasiona hacer en tu tiempo libre?

Hace cuatro o cinco meses más o menos cuando empezaron las grabaciones de La suerte de Loli también empecé a ir al gimnasio con un amigo y me enamoré del fitness, de la nutrición y de todo ese mundo. También me gusta mucho el boxeo, es algo que me apasiona. Me gusta mucho salir a la playa y a un parque solo con un librito a leer.

Andrés Cotrino

Left: Andrés Cotrino en la playa Right: Andrés Cotrino en la playa

¿Con qué sueñas a día de hoy?