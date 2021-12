¿Qué ha sido de la vida de Andrea López, la inolvidable villana de Victoria y El zorro: la espada y la rosa? La actriz colombiana se alejó hace varios años de las telenovelas. Así es su vida ahora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como villana de exitosas telenovelas como El Zorro: la espada y la rosa (2007) y Victoria (2008), Andrea López se apoderó durante varios años de la pantalla de Telemundo, ganándose el reconocimiento y el aplauso del público con su trabajo. La actriz colombiana, sin embargo, tomó hace varios años la decisión de alejarse de los melodramas para comenzar una nueva vida en Estados Unidos, motivo por el que no se ha vuelto a dejar ver en la televisión. "Muchos de ustedes creen que me retiré de la actuación, pero yo no me he retirado de la actuación", aclaró la actriz de 44 años meses atrás a través de una transmisión en vivo en Instagram. "Simplemente me estoy dedicando a otras cosas, otras áreas que tienen que ver con mi arte, con lo que me gusta hacer y es poniendo en papel y sacando de la mente las ideas y dándole forma a historias fantásticas que me encantaría interpretar como actriz". López, quien también formó parte del elenco de la telenovela El clon (2010), explicó que llegó un momento en su carrera en el que "había algo" dentro de ella que le decía "quiero más". "Y ese quiero más me hizo tomar la decisión de dejar todo en Colombia, venderlo todo y venirme para acá [Estados Unidos] y empezar a trabajar y a hacer lo que quiero hacer", dijo. "Necesitaba un cambio, un cambio en mi carrera, un cambio de vida, un cambio de escenario, un cambio de gente, nuevas amistades, nuevos círculos, caminar nuevas calles y realmente lo hice por mi carrera porque quería ya salirme de lo cómodo, de lo que ya conocía en Colombia". Andrea López Andrea López, así luce ahora | Credit: Instagram Andrea López Hoy, la actriz sueña con poder producir e interpretar sus propias historias que ha estado creando durante estos últimos años en los que ha estado alejada de los foros de grabación. "Me iba muy bien, hacía producciones hermosísimas, grandes producciones, fantásticos personajes y estoy muy agradecida por todos los años y por todo el trabajo que realicé en Colombia, pero ya había algo dentro de mí que me decía 'quiero más y quiero más'". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su pasado en las telenovelas Andrea recuerda con mucho cariño su participación en las telenovelas de Telemundo El Zorro y Victoria, donde tuvo la oportunidad de actuar junto al actor mexicano Arturo Peniche. Andrea Lopez Andrea López en la telenovela Victoria (2008) | Credit: Agencia México "Tuvimos una excelente relación, una química fantástica cuando hicimos Victoria. Ya habíamos trabajado antes en El Zorro como padre e hija y nos llevábamos muy bien porque además es de un humor fantástico, es generoso en escena con su compañero. Eso quiere decir que no es de esos actores que solo yo y que me vea yo y que yo me luzca; es generoso y entonces eso aporta no solamente su talento sino esa disposición en escena es importantísima", compartió. "Primero fue mi papá en El Zorro. Sí fue raro porque en esta producción era el papá y luego en la siguiente éramos amantes, entonces ya tocaba dar besito y eso, pero fue divertido. Además para mí fue un placer volver a trabajar con Peniche, es absolutamente adorable", aseveró.

