Hija menor de Andrea Legarreta debutará en las telenovelas ¡junto a Gabriel Soto! La adolescente incursionará en el género televisivo con una importante participación en el nuevo melodrama estelar de Televisa. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gabriel Soto iniciará en septiembre una nueva aventura profesional en México como protagonista de ¿Te acuerdas de mí?, melodrama en el que tendrá como pareja a la actriz mexicana Fátima Molina, quien debutará en Televisa con esta historia. La ficción, adaptación de un exitoso drama turco, marcará el debut en las telenovelas de Nina Rubín, la hija menor de la presentadora y actriz mexicana Andrea Legarreta. La adolescente de 13 años, quien ha participado en varias películas –una de ellas junto a su famosa mamá– interpretará en esta historia a la hija de una de las coprotagonistas. "Ella se ganó su participación sola porque la vi en una película mexicana y me gustó mucho su actuación. Lo comenté con el director y estuvo de acuerdo. La llamamos a un casting y lo hizo increíble", contó la productora del melodrama, Carmen Armendáriz, en una reciente entrevista con Televisa Espectáculos. Al igual que su hermana Mía, Nina heredó de su mamá la pasión por el mundo de la actuación. La adolescente, que además de actuar ama cantar y crear música, tiene a su corta edad casi medio millón de seguidores solo en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Te acuerdas de mí? también contará con las actuaciones de Rebecca Jones, Marisol del Olmo, Guillermo García Cantú, Juan Carlos Barreto, Natalia Téllez y Federico Ayos, entre otros. La ficción presenta la historia de Pedro (Soto), quien se enamora de Vera (Molina) en una viaje de negocios después de que lo fuerzan a casarse con la hija de Olmo. Pedro está listo para dejarlo todo por su nuevo amor, pero debe abandonar sus planes cuando Olmo, su jefe y mentor, amenaza la vida de esta. Pedro se separa de su gran amor para salvarla, pero años más tarde, Pedro y Vera se vuelven a encontrar bajo circunstancias extrañas. Image zoom Gabriel Soto y Fátima Molina, protagonistas de ¿Te acuerdas de mí? Mezcalent (x2) Olmo, quien desconoce el pasado de Vera, se ha enamorado de ella y la presenta a su familia como su nueva novia. En el encuentro se reaviva el amor de Pedro y Vera, con lo que se descubre el pasado oscuro que los une y se desata un doloroso plan de venganza. La telenovela se estrenará el próximo año en México en horario estelar.

