Anahí se sincera sobre su relación actual con los RBD y envía mensaje a sus excompañeros La actriz y cantante mexicana expresó lo que siente por sus excompañeros a 10 años de la separación del exitoso grupo musical. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La ausencia de los integrantes de la desaparecida agrupación musical RBD en la boda de Dulce María ha vuelto a poner en entredicho en diferentes medios de comunicación y redes sociales la relación que existiría entre Anahí, Alfonso Herrera, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Dulce María y Christian Chávez en la actualidad a casi 10 años la desintegración de la banda. Afortunadamente para los fans de RBD no parece existir ni tensión, ni rivalidad, ni ningún tipo de desencuentro entre sus miembros, como se ha rumorado. Image zoom Dulce María y Anahí. ¿Entonces por qué apenas existe ya relación entre muchos de ellos después de todos los momentos únicos y especiales que vivieron juntos durante tantos y tantos años? Fue Anahí la que sin pretenderlo arrojó luz sobre esta cuestión en el último programa de su podcast, en el que curiosamente también participa el exRBD Christian Chávez. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Las vidas a veces toman diferentes caminos, obviamente no va a ser siempre lo mismo, ni te vas a seguir viendo con todos igual que como te veías. Por ejemplo mi vida tomó un camino muy distinto, la de Christian otro, la de Maite otro, todos. Pero eso no quiere decir que dentro de tu corazón, por lo menos en mi caso y lo digo abiertamente, hay un cariño para cada uno”, aseguró sin dudarlo la inolvidable Mía Colucci de la exitosa telenovela juvenil mexicana Rebelde. Image zoom RBD La actriz y cantante, que se encuentra actualmente embarazada por segunda ocasión, reconoció llevar en el corazón ‘un recuerdo muy bonito’ de cada uno de sus excompañeros, a quienes no dudó en desearles todo lo mejor en sus vidas. “Les deseo siempre todo lo mejor, que Dios los bendiga, que encuentren siempre el camino más feliz para ellos, que su vida esté llena de bendiciones porque de verdad llevo un recuerdo en el corazón muy bonito de cada uno de ellos, aunque tal vez nunca los vuelva a ver o sí, eso no importa”, dejó claro la carismática estrella mexicana. Advertisement

