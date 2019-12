Anahí revela que Televisa no quería que protagonizara Rebelde: "Se negaban" La actriz confesó recientemente en su podcast que la empresa se negaba a que fuera ella quien interpretara a Mía Colucci. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El éxito que tuvo la telenovela juvenil Rebelde difícilmente hubiera sido posible sin alguno de sus seis protagonistas: Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez. Todos, cada una a su manera y estilo, aportaron su granito de arena para hacer de la ficción y del grupo musical RBD que integraron el fenómeno tan grande que fue. Lo que no sabíamos hasta ahora es que Anahí pudo no haber formado parte de la historia de Rebelde ya que, tal y como reveló la propia actriz y cantante recientemente en su podcast ‘Están ahí’, Televisa no quería que ella fuera la protagonista de la telenovela. “Se negaban en la empresa”, aseguró la carismática intérprete de 36 años. Image zoom Anahí fue Mía Colucci. “Ahorita ya lo puedo decir porque ya ni trabajo ahí, se negaban. Decían ‘esta no, vamos a hacerle casting a todas'”, reveló la estrella a 15 años del estreno de Rebelde. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y es que, aunque el productor de la telenovela, Pedro Damián, tuvo claro desde un inicio que Anahí era Mía Colucci, la empresa al parecer no aprobaba su decisión. “El casting de Rebelde fue un casting exhaustivo. Y a la que más buscaban era a Mía y probaron a todas las actrices de Latinoamérica, de México, cantantes y es que no había otra Mía y Pedro lo decía ‘es que no hay otra mía que no sea Anahí’. Y pues Anahí fue la última”, contó, por su parte, el exRBD Christian Chávez, quien estuvo de invitado en el último programa del podcast que tienen Anahí y su hermana Marichelo. “Todo el mundo que se puedan imaginar pasó por ese casting y nadie tenía el ángel que tenía Anahí para hacerlo”, agregó Christian. Advertisement

