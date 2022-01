El TBT de Anahí con Kuno Becker que nos ha provocado mucha nostalgia El último #TBT de Anahí ha sido un golpe de nostalgia para la generación que en el año 2000 pudo disfrutar de la telenovela mexicana Primer amor... a 1000 × hora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anahí y Kuno Becker Anahí y Kuno Becker | Credit: Anahí/Instagram El último #TBT de Anahí ha sido un golpe de nostalgia para la generación que en el año 2000 pudo disfrutar de la telenovela mexicana Primer amor... a 1000 × hora, donde la actriz fue protagonista junto a Kuno Becker, cuando ambos eran apenas unos adolescentes. "Primer amor…❤️ ¡Qué bonito recordar este proyecto y haberlo compartido con ustedes! @analayevska1 @kunobp @mauricioislas #TBT", escribió Anahí al compartir este jueves su post de cuando estuvo en la piel del personaje Giovanna Luna Guerra, una muchacha humilde que se enamora de León Baldomero, el humilde mecánico que protagoniza Becker. En las fotos compartidas, la ex RBD aparece junto a la actriz Ana Layevska, quien hizo el personaje de Marina Iturriaga Camargo en la producción en la que eran amigas inseparables. También hay una foto junto a Mauricio Islas, quien se desempeñó como Demian Ventura, el promiscuo primo de Marina que se obsesiona con Giovanna. No podía faltar la instantánea con Becker, cuyo amor en dicha telenovela fue inspiración para muchas parejas de la época. "Seguramente que fueron épocas muy divertidas y qué diferente era el mundo! Yo también les mando un abrazo inmenso a todos @anahi @mauricioislas @dulcemaria a todos!!! @pedrodamian01 qué buenas épocas aquellas!", comentó Becker debajo de la foto. Anahí Anahí | Credit: Mezcalent Por su parte, Layevska compartió el post en su perfil, donde dejó unas emotivas palabras. "Y pasan los días y pasan las noches, uno a uno a mil por hora 🎶💖 Gran #tbt❤️ mi querida @anahi! #tb#1000xhora", dijo. Pero no solo los actores se han mostrado nostálgicos de la telenovela y de los tiempos pasados, sino también los televidentes que no dejaron de enviar sus comentarios. "Cuando las novelas eran novelas y valía la pena mirarlas... 👏 #PrimerAmorAMilXHora de las mejores novelas juveniles 😍"; "desde ahí soy fan de Mía 😍❤️ jajajajaja amé esta novela y me la estoy repitiendo por #BLIMTV"; "bonita novela. Justo la estoy viendo ...suuuper"; "¡mi novela adolescente favorita! Me encanta ❤️"; "me acuerdo de la canción "Juntos" que compartes con Kuno 💙 Muy especial", dijeron los seguidores. Anahí, Kuno Becker Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Primer amor... a 1000 × hora, producida por Pedro Damián para Televisa, se estrenó en el año 2000 y versiona la telenovela Quinceañera, que apareció en la pantalla chica en el año 1987. En ella sus actores se debaten entre importantes temas como la delincuencia, la drogadicción y el tema de las fiestas de 15 años, y en medio de este panorama ponen a prueba sus sentimientos amorosos y su amistad.

