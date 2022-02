¿Quién es la famosa hermana actriz de Ana Tena? La actriz, quien interpreta a Alexa en Soltero con hijas (Univision), no es la única artista de su familia. Su hermana también ha participado en exitosas telenovelas de TelevisaUnivision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Tena Ana Tena es Alexa en Soltero con hijas | Credit: Instagram Soltero con hijas (x2) Soltero con hijas (Univision) con Vanessa Guzmán y Gabriel Soto como protagonistas es actualmente una de las telenovelas favoritas del público. La comedia romántica, que se transmite de lunes a viernes a las 8 p. m., hora del Este, se convirtió a finales de enero en el estreno más visto de una ficción desde 2020 y desde entonces se ha mantenido en el gusto del televidente. En la ficción, Soto interpreta a Nicolás, un gerente de relaciones públicas de un prestigioso hotel en Acapulco cuya despreocupada vida de soltero cambia de la noche a la mañana cuando queda a cargo de sus tres sobrinas: Camila (Azul Guaita), Alexa (Ana Tena) y Sofía (Charlotte Carter). "La verdad es que con las tres conecté muy bien, de hecho con Azul, que es la mayor, ya había trabajado con ella en un proyecto anterior del mismo productor, Mi marido tiene más familia, entonces ya la conocía. Y a Ana y a Charlotte, que son las otras dos niñas, son niñas encantadoras, son niñas con un corazón enorme, son niñas talentosísimas", compartía semanas atrás el actor mexicano de 46 años en una entrevista con People en Español. Ana Tena Gabriel Soto y sus tres sobrinas en Soltero con hijas | Credit: Instagram Soltero con hijas De las tres niñas la que más quebraderos de cabeza le da a su personaje es, sin duda, Alexa, una adolescente que está en la típica edad de la punzada donde todo es un drama existencial. Ana, la actriz que está detrás de este personaje, tiene 17 años y, a pesar de su corta edad, cuenta ya con más de 9 años de carrera en la actuación y más de 4 años como influencer. Ana Tena Ana Tena es Alexa en Soltero con hijas | Credit: Instagram Soltero con hijas La joven actriz, sin embargo, no es la única artista de su familia. Ana tiene una hermana igual de talentosa que ella que también se dedica desde muy pequeña al mundo de la interpretación. Se trata de Isabella Tena, a quienes muchos recordarán por su personaje de Luz Lascuráin, la hija menor de Jorge Salinas, en la exitosa telenovela de Televisa Mi corazón es tuyo (2014). Isabella Isabella dio vida a Luz en Mi corazón es tuyo | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Isabella, que también tuvo una destacada participación en el exitoso melodrama de Televisa Mi marido tiene familia, donde dio vida a Frida, está convertida hoy en día en una hermosa adolescente de 15 años que, al igual que su hermana, tiene mucha popularidad en las redes sociales. Isa Isabella Tena ya cumplió 15 años | Credit: Instagram Isabella Tena Solo en Instagram Isabella cuenta con casi 1 millón de seguidores. ¿Sabías que existía este vínculo familiar entre ambas?

