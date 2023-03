La actriz Ana Tena de la telenovela Amor invencible está de luto La actriz Ana Tena de la telenovela Amor invencible está desolada por la pérdida de un ser querido. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz Ana Tena sufrió una dolorosa pérdida. La joven hace el papel de Lola en la telenovela El amor invencible y compartió una triste noticia en sus redes sociales. La actriz de 18 años compartió fotos de un familiar que recién falleció. "Te recordaré siempre Yayo", escribió junto a viejas fotografías con su ser querido. "Gracias por enseñarme que no importa que pase, siempre hay que estar en el rayito de sol y sonreír". Con emojis en forma de corazón y palomas blancas expresó su duelo. "Hoy el cielo ganó una estrella más". Sus fanáticos la llenaron de mensajes de apoyo y le dieron el pésame. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana Tena Credit: (Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images) La actriz, quien interpretó a Alexa en Soltero con hijas (Univision), no es la única artista de su familia. Su hermana también ha participado en exitosas telenovelas de TelevisaUnivision. Se trata de Isabella Tena, a quienes muchos recordarán por su personaje de Luz Lascuráin, la hija menor de Jorge Salinas, en la exitosa telenovela de Televisa Mi corazón es tuyo (2014).

