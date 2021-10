¡Entrevista! Ana Paula Martínez, de actriz infantil a protagonista en Univision con Vencer el pasado Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ana Paula Martínez Credit: Televisa (x2) Ana Paula Martínez tiene casi los mismos años de edad que de carrera en el mundo de la interpretación. La adolescente de 14 años debutó con apenas 5 añitos en la televisión como parte del elenco de la telenovela Mentir para vivir (2013) y desde entonces no ha dejado de sumar personajes a su exitoso currículum, convirtiéndose en uno de los rostros infantiles más populares de Televisa gracias a melodramas como Lo que la vida me robó (2014), Antes muerta que Lichita (2015) y Tenías que ser tú (2018). Hoy, convertida en una talentosa joven, Ana Paula se apoderará desde el próximo martes 12 de octubre de la pantalla de Univision como una de las cuatro protagonistas de Vencer el pasado, la tercera entrega de la exitosa franquicia Vencer, donde interpreta a Danna, una adolescente muy superficial que fingirá tener una vida que ya no tiene tras quedar su familia en la ruina. "Me siento muy feliz de que este gran proyecto esté llegando a Estados Unidos, me enorgullece mucho y estoy muy contenta", expresa a People en Español. Empezar galería Cuéntanos, ¿cómo llega este personaje a tu vida? Ana Paula Martínez Credit: TELEVISA Danna llegó a mi vida por medio de castings. Rosy Ocampo [la productora] le escribió a mi mamá que tenían un papel y que fuera a casting. Fui a varios castings y callbacks y un día me dijeron que mi nuevo papel sería Danna. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Trabajaste con Angelique en Lo que la vida me robó y años después vuelven a compartir elenco en Vencer el pasado, ¿cómo fue el reencuentro entre ustedes? Ana Paula Martínez Credit: Instagram (x2) Fue un encuentro muy agradable y bonito. Angelique es una gran actriz muy profesional y es muy divertida. 2 de 7 Ver Todo Comenzaste a actuar desde muy pequeña en la telenovela Mentir para vivir, ¿qué recuerdas a día de hoy de tu participación en esa historia? Ana Paula Martínez Credit: TELEVISA Que fue un increíble papel dirigido por Benjamín Can (el mismo director de Vencer el pasado) y me la pasaba muy bien en las grabaciones. 3 de 7 Ver Todo Anuncio En ese momento imagino que la actuación para ti sería como un juego, ¿no? Ana Paula Martínez Credit: TELEVISA La actuación para mí era un hobby, siempre quise ser actriz y de verdad que quería grabar muchas cosas. 4 de 7 Ver Todo ¿Cuándo o con qué proyecto te das cuenta realmente de que esto es lo tuyo y a lo que te quieres dedicar toda tu vida? Ana Paula Martínez Credit: Cortesía Desde mi primer novela me di cuenta de que me gustó mucho poder estar en televisión. 5 de 7 Ver Todo Te hemos visto crecer a través de los diferentes personajes que has interpretado en televisión, ¿cómo ha sido para ti crecer siendo una niña famosa? Ana Paula Martínez Credit: Cortesía Normal, en mi escuela tengo mis amigos y como ya me conocen de muchos años todo es normal. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¿Cómo has llevado el tema de los estudios? Ana Paula Martínez Credit: Cortesía Grabar y tomar clases ha sido un proceso fácil para mí. Mi escuela es muy comprensiva y me dejan faltar seguido siempre y cuando entregue mis tareas y me ponga al corriente. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Entrevista! Ana Paula Martínez, de actriz infantil a protagonista en Univision con Vencer el pasado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.