Ana Paula Martínez revela anécdotas con Erika Buenfil en el set de grabación de Vencer el pasado La adolescente dio vida a Danna, la hija del personaje interpretado por Erika Buenfil, en la exitosa telenovela estelar de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Paula Martínez Erika Buenfil y Ana Paula Martínez | Credit: Mezcalent Ana Paula Martínez, quien dio vida a Danna en la exitosa telenovela Vencer el pasado (Univision), habla de su experiencia de trabajo en el set de grabación con Erika Buenfil, su mamá en la ficción, y revela anécdotas del detrás de cámaras ahora que el melodrama que protagonizan Angelique Boyer y Sebastián Rulli llega esta noche a su gran final por la pantalla de Univision. ¿Cómo fue tener como mamá a Erika Buenfil? Fue una increíble experiencia. Erika es una gran compañera, amiga, es muy divertida y simpática. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de la forma de trabajar de la actriz? Lo que más me sorprendió de la forma de trabajar de Erika es que siempre tiene una actitud muy positiva y maneja demasiado bien sus emociones. ¿Algún consejo que te haya dado que recuerdes especialmente? Un consejo que me dio es que antes de una escena de sentir muchas cosas me concentre mucho y que practique ejercicios de respiración. Ana Paula Martínez Erika Buenfil y Ana Paula Martínez | Credit: Cortesía Erika es la reina de TikTok y a ti también te encanta TikTok, se habrán divertido mucho durante las grabaciones, ¿no? Fue muy bonito y divertido. Hacíamos TikToks antes de las escenas y nos reíamos mucho. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Alguna anécdota de las grabaciones que nos puedas compartir? Una anécdota divertida es que un día Erika estaba en una escena complicada de muchos sentimientos y de repente suena su teléfono y era su hijo. Le contestó porque pensó que algo grave había pasado y su hijo le preguntó que dónde estaba su balón de futbol y todos nos reímos mucho. Angelique Boyer Arantza Ruiz, Angelique Boyer, Erika Buenfil y Ana Paula Martínez | Credit: Cortesía ¿Te sientes identificada en algún aspecto con Danna? No me identifico tanto con Dana, pero en lo que sí es de mi misma edad y aunque es algo fría tiene buenos sentimientos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ana Paula Martínez revela anécdotas con Erika Buenfil en el set de grabación de Vencer el pasado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.