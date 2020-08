Ana Patricia Rojo recuerda la fuerte cachetada que le dio Leticia Calderón en una telenovela "Me dejó sorda durante un buen rato", confesó la actriz mexicana durante una reciente transmisión en vivo en YouTube. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ana Patricia Rojo ha recibido incontables cachetadas a lo largo de su exitosa carrera como actriz de telenovelas, pero hay una que recuerda especialmente por lo mucho que le dolió. "En Esmeralda Lety Calderón me dio una cachetada que todavía la recuerdo", reconoció la actriz mexicana en una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo a través de YouTube. La intensidad de la cachetada que le propinó Calderón durante la escena fue tal que la hija del fallecido actor Gustavo Rojo padeció durante un buen rato sus consecuencias. Image zoom Ana Patricia Rojo y Leticia Calderón Mezcalent (x2) "Me dejó sorda durante un buen rato. Así como ustedes la ven de dulce, de buena y de tierna tiene una derecha poderosa", confesó la reconocida intérprete de 46 años. "No saben la cachetada que me pegó. Las siguientes escenas ya no las pude hacer porque no tenían que ver con la cachetada y tenía toda la cara marcada, el oído me zumbaba…". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Siempre con una actitud profesional en el set de grabación, Ana Patricia intentó continuar su jornada de grabación como si no hubiera pasado nada. “Me dijeron ‘quieres ir al servicio médico’. Y yo como que quise hacer que no era tan grave pero sí fue intensa”, aseveró. La actriz también recordó durante el ‘live’ lo complicado que fue para ella reemplazar en su momento a Edith González como protagonista de la telenovela Mujer de madera (2004). "Entrarle a un reto como el que fue entrar en una telenovela que se estaba transmitiendo en el horario estelar con todas las condiciones que todos sabemos, con una protagonista tan querida y tan amada con fue Edith González, que en paz descanse, fue muy complicado", admitió. Image zoom Ana Patricia Rojo y Edith González Mezcalent (x2) "Tuve que lidiar con muchos inconvenientes, con muchas cosas muy complicadas pero creo que fue un proyecto que me hizo crecer mucho como persona, que me hizo crecer mucho ante las adversidades y ante las dificultades y que me ha hecho querer más que nunca a la gente que me ha apoyado y que me ha acompañado a lo largo de la vida", agregó.

Close Share options

Close View image Ana Patricia Rojo recuerda la fuerte cachetada que le dio Leticia Calderón en una telenovela

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.