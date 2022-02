Ana Martín se deshace en elogios hacia Alejandra Espinoza: "La belleza la tienes, pero lo profesional ¡guau!" La carismática conductora y actriz mexicana se ha ganado el cariño y la admiración de sus compañeros en su esperado debut como protagonista en Televisa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, Ana Martín y Gonzalo García Vivanco en las grabaciones de Corazón guerrero | Credit: Mezcalent Alejandra Espinoza está cumpliendo esta semana cuatro meses de haber iniciado en México las grabaciones de la telenovela Corazón guerrero, historia que marca su debut como protagonista en Televisa y la carismática conductora y actriz mexicana no puede estar disfrutando más de esta etapa profesional en su vida a pesar de las largas jornadas de trabajo que está teniendo. "Nunca había experimentado de verdad el trabajo de esta manera porque yo siempre trabajo por temporadas y casi siempre son los fines de semana. Yo sé que obviamente hay gente que trabaja 8 horas al día y es parte de su vida, yo nunca lo había experimentado, por eso se me hace difícil; pero, sin embargo, estoy muy contenta, la verdad estoy muy feliz", expresaba la semana pasada la que fuera ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina en un Instagram Live. Aunque está iniciando su carrera en las telenovelas –hasta ahora solo había participado en Rubí–, Espinoza no ha tardado en ganarse el cariño y el respeto de sus compañeros, como prueban las emotivas palabras que le dedicó recientemente la primera actriz mexicana Ana Martín, quien interpreta a su abuela en la historia que protagoniza junto a Gonzalo García Vivanco. Ana Martín Alejandra Espinoza y Ana Martín en las grabaciones de Corazón guerrero | Credit: Instagram Ana Martín "¿Sabes qué es lo importante? Que estamos a la par en las escenas que hemos hecho y que me encanta verte con ese entusiasmo", comenzó expresando Ana Martín a través de un video que se compartió este jueves desde la cuenta de Instagram oficial de la telenovela. "Me encanta ver una mujer trabajadora, luchona y que por fin logra un personaje maravilloso en una telenovela en donde lo vas a hacer pero bordadito y te vamos a ayudar, no yo, todos los que estamos aquí porque ¿sabes qué? Eres una niña muy linda, pero además profesional", continuó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Digo la belleza la tienes, pero lo profesional ¡guau!", agregó la actriz de 75 años, quien ha participado en un sinfín de exitosos melodramas de Televisa como Destilando amor, La madrastra, Amores verdaderos, Simplemente María y, más recientemente, La desalmada.

