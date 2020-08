"Tuvimos muchos pleitos". Ana Martín revela por qué discutía con Fernando Colunga La primera actriz mexicana reconoció que tuvo sus diferencias con el galán mexicano cuando trabajaron juntos en la exitosa telenovela Soy tu dueña. Aquí el motivo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con más de cinco décadas de exitosa trayectoria artística a sus espaldas, Ana Martín ha trabajado con algunos de los galanes de telenovelas más importantes y queridos por el público, entre ellos Fernando Colunga. La primera actriz mexicana, quien compartió set de grabación con el intérprete de 54 años en inolvidables melodramas de Televisa como Amor real y Soy tu dueña, solo tiene palabras de elogio para referirse a su excompañero de trabajo. "Es educado, preparado, inteligente, profesional, guapísimo. Siempre llegaba en las mañanas arreglado precioso y además olía a colonia maravillosa. Es muy divertido", expresó recientemente la actriz de 74 años a través de un vídeo que compartió en sus redes sociales. Image zoom Fernando Colunga y Ana Martín Mezcalent (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero no todo fue de color de rosa entre Ana Martín y el galán de telenovelas como Mañana es para siempre y Porque el amor manda, quien acaba de unirse a las filas de Telemundo para protagonizar la nueva superserie de la cadena. “Tuvimos pleitos, muchos pleitos”, admitió la actriz. Las diferencias entre ambos se originaron a raíz de que a Fernando no le gustaba que Ana Martín fumara, por lo que cada vez que la veía con un cigarro en la boca se lo quitaba bruscamente. "Agarraba yo mi cigarrito y me veía entonces me agarraba y me tiraba el cigarro y luego me agarraba el paquetito de cigarros que vale un dinero y me lo hacía así y lo tiraba", explicó. "Ese fue nuestro pleito siempre, pero qué razón tenía", reconoció años después.

