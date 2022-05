Ana Lucía Domínguez en el mejor momento de su carrera con Pálpito, la serie de Netflix de la que todos hablan Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ana Lucía Domínguez Credit: Instagram Ana Lucía Domínguez La actriz colombiana, quien ha participado en exitosas producciones de Telemundo como Pasión de gavilanes, Madre Luna y Señora Acero, vive uno de los momentos profesionales más importantes y exitosos de su carrera como protagonista de Pálpito, la serie de Netflix producida por CMO Producciones en Colombia que está arrasando en la popular plataforma de streaming. "En apenas su primera semana de estreno ha sido vista durante más de 68 millones de horas, siendo tendencia mundial y alcanzando el primer lugar en países insospechados", compartió su creador, Leonardo Padrón, recientemente a través de su cuenta de Instagram. Empezar galería La más vista Ana Lucía Domínguez Credit: Instagram Ana Lucía Domínguez "Sabía que iba a ser una serie impactante, desde el casting sabía que era un personaje muy especial, sabía que tenía muchas cosas para que le fuera muy bien; pero jamás me imaginé lo que estamos viviendo hoy. Es una locura. Somos la serie más vista en este momento en la plataforma de Netflix. Estamos en el top 3 en Estados Unidos compitiendo con todas las series gringas, estamos en el top 1 en Brasil, en Argentina, en España, en Francia, en países tan importantes donde evidentemente están acostumbrados a ver muchas series y muchas series buenas y me siento muy orgullosa, muy emocionada", expresó Ana Lucía en un reciente Instagram Live con la revista colombiana Alo sobre el éxito que están teniendo la serie que protagoniza para el popular servicio de streaming. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Emotivo reencuentro Instagram Ana Lucía Domínguez Credit: Ana Lucía Domínguez La actriz colombiana comparte elenco en Pálpito con el actor argentino Michel Brown, con quien ha trabajado en exitosas telenovelas de Telemundo como Pasión de gavilanes (2004) y Madre luna (2007). "Es el actor con el que yo más he hecho series. Hemos hecho de hermanos, de primos, de todo y le tengo demasiada confianza". 2 de 7 Ver Todo Camila versus Ana Lucía Ana Lucía Domínguez Credit: Instagram Ana Lucía Domínguez Ana Lucía se siente identificada en algunos aspectos con su personaje, especialmente en su pasión por el trabajo. "Camila es superapasionada por la fotografía, por lo que hace. De hecho, cuando ella se infartó y el corazón le falla horrible en la boda ella dice: '¿Pero voy a alcanzar a mi exposición?'. Ella en lo único que piensa no es ni siquiera en la boda, en la exposición. Y es un poco yo. Yo soy superrelajada en muchas cosas, pero en mi trabajo soy esquemática, ordenada, puntual". 3 de 7 Ver Todo Anuncio Conoció el éxito muy joven Ana Lucía Domínguez Credit: Instagram Ana Lucía Domínguez Aunque comenzó a actuar siendo una niña en su Colombia natal, la carrera de Ana Lucía Domínguez dio el salto a nivel internacional en el año 2002 de la mano de Gata salvaje, la exitosa telenovela que protagonizó Marlene Favela. Pero fue sin duda su participación en el año 2004 en la primera temporada de Pasión de gavilanes, donde interpretó a Libia Reyes y Ruth Uribe, la que la catapultó a la fama. "En ese entonces evidentemente no existían las plataformas y todo esto que estamos hablando, pero sí existían novelas exitosas y tuve la fortuna de estar en varias de ellas", dijo la actriz de 38 años a Alo. Entonces "empezaron los productores de México, de Argentina, de Estados Unidos a llamarme y a invitarme a hacer proyectos en estos países". "Muchas veces yo vivía en Argentina, hasta estuve en Venezuela haciendo una novela para Televisa y yo decía 'esto es una bendición porque logré ser una actriz que no solamente hace castings para proyectos de Colombia, sino que me llaman para estos proyectos afuera'". 4 de 7 Ver Todo Con los pies sobre la tierra Ana Lucía Domínguez Credit: Instagram Ana Lucía Domínguez Pese a que conoció la fama a una edad muy temprana, si algo ha caracterizado siempre a Ana Lucía es su sencillez. "Yo era famosa en la calle, pero en mi casa yo era la que lavaba los platos, tendía la cama y era una niña común y corriente y ellos [refiriéndose a sus padres] me dieron unas bases y una estructura tan bonita y son personas tan humanas y tan chéveres que yo veo a mis papás y sería el colmo que yo fuera una persona engreída o mala gente, así que gracias a ellos y gracias a esa educación soy lo que soy". 5 de 7 Ver Todo Apasionada por su trabajo Ana Lucía Domínguez Credit: Instagram Ana Lucía Domínguez La actriz se declara una apasionada de su trabajo. "Cuado yo me levanto a trabajar yo me levanto a trabajar como el doctor que se levanta a trabajar, como la enfermera que va a trabajar y voy a dar lo que sea con el corazón, como lo hace cualquier persona profesional", dijo a la revista. "Pero lo tomo como eso: como un trabajo común y corriente". 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Vida bendecida Ana Lucía Domínguez Credit: Instagram Ana Lucía Domínguez "Le doy gracias a Dios porque tengo una vida bendecida, porque tengo un esposo amoroso, divino, una familia muy bonita y porque tengo grandes amigos que me rodean y que hacen que yo siempre tenga los pies muy puestos en la tierra", aseveró. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Ana Lucía Domínguez en el mejor momento de su carrera con Pálpito, la serie de Netflix de la que todos hablan

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.