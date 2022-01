¿Por qué Ana Lucía Domínguez no forma parte del elenco de la segunda temporada de Pasión de gavilanes? La actriz colombiana, quien dio vida a Libia Reyes y Ruth Uribe en la historia original, rompió el silencio a través de las redes sociales sobre su ausencia en la segunda temporada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Lucía Domínguez Ana Lucía Domínguez; protagonistas Pasión de gavilanes | Credit: Instagram Ana Lucía Domínguez; Telemundo En febrero, los gavilanes volverán a apoderarse de la pantalla de Telemundo con el estreno de la segunda temporada de la exitosa telenovela Pasión de gavilanes, historia que hace casi dos décadas batió récords de audiencia en decenas de países alrededor del mundo. Aunque contará con sus 6 protagonistas originales, Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown, la secuela tendrá importantes ausencias como la de Ana Lucía Domínguez, quien en su día interpretó a Libia Reyes y a Ruth Uribe. La actriz colombiana, quien también dio vida a La Tuti en la exitosa superserie de Telemundo Señora Acero, explicó recientemente en una transmisión en vivo en Instagram por qué no está su nombre incluido dentro del elenco de la nueva temporada de Pasión de gavilanes. "La serie que estuvimos grabando en Colombia en teoría se iba a grabar en las mismas fechas de Pasión [de gavilanes], así que por tiempos como que no se dio, no tuve la oportunidad digamos como de poder cuadrar los tiempos", declaró la intérprete de 38 años. "Pero sé que va a ser un éxito y me la voy a ver junto con ustedes porque sabemos que va a ser algo que estamos esperando, una historia muy bonita y con un elenco maravilloso, así que hay que verla". Sé que [Pasión de gavilanes 2] va a ser un éxito y me la voy a ver junto con ustedes porque sabemos que va a ser algo que estamos esperando — Ana Lucía Domínguez Ana Lucía, quien era menor de edad cuando comenzó a grabar en 2003 la exitosa telenovela de Telemundo, reconoció que el melodrama les cambió la vida a todos los que formaron parte de él. "Yo creo que a todos los que hicimos parte de Pasión de gavilanes nos cambió muchísimo pues como todo, fue de las novelas más vendidas en el mundo. Yo hace 15 años iba a España y aún hoy, el año pasado hice una película allá y todavía la gente me reconoce por estos dos personajes de Libia [Reyes] y de Ruth [Uribe], así que fue muy bonito", compartió la actriz. Ana Lucía Domínguez Ana Lucía Domínguez con nuevo look en 2022 | Credit: Instagram Ana Lucía Domínguez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con un salto en el tiempo de dos décadas respecto a la historia original, la segunda temporada de Pasión de gavilanes destapará una nueva era para la dinastía Reyes-Elizondo en la que los Gavilanes se verán obligados a enfrentar nuevos desafíos que atentan contra su familia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Por qué Ana Lucía Domínguez no forma parte del elenco de la segunda temporada de Pasión de gavilanes?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.