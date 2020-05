"Estuvo rudo": Ana Layevska recuerda lo complicado que fue trabajar con su ahora ex La actriz reveló que llegó a compartir en su día foro de grabación con una pareja y la experiencia no fue demasiado positiva. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ana Layevska se lo pensaría dos veces antes de volver a aceptar trabajar con una pareja. "No es fácil trabajar con tu pareja, yo lo viví y sí estuvo rudo", se sinceró la actriz mexicana durante una reciente transmisión en vivo que compartió en Instagram junto con Michelle Renaud y Danilo Carrera. Layevska, que acaba de convertirse en mamá por segunda vez, reveló que llegó a compartir en su día foro de grabación con una pareja y la experiencia no fue demasiado positiva. Image zoom Ana Layevska Mezcalent "Es complicado, creo que todos los seres humanos necesitamos nuestro espacio, al menos en mi caso sí. Tú necesitas tener un respiro, ser 100% tú en tu área laboral, dejar de ser pareja, de ser mamá y ser tú porque también va un poquito de la mano con maternidad", aseguró. "Es increíble que vayan tus hijos, pero yo me acuerdo cuando yo llevaba a Masha a grabar pues lloraba y yo decía ‘Dios mío es que necesita comer’ y era 5,4,3,2 ‘ay Dios mío no le di la chichi’… Lo mismo pasa con el novio, llega y ‘ay está de mala carajo qué voy a hacer, no sé, lo hablamos de una vez, no es que no es buen momento porque estamos en maquillaje'". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien no dio en ningún momento el nombre del actor, muchos relacionaron la experiencia que estaba contando Layevska con Rafael Amaya, quien fue su pareja durante varios años y con el que compartió set de grabación en la telenovela Las dos caras de Ana. Image zoom Ana Layevska y Rafael Amaya en Las dos caras de Ana Mezcalent "No es para todos el querer trabajar juntos, claro habrá gente que le encante… Yo estuve con otro actor y sé lo que es, se manejan egos, se manejan celos, se manejan muchas cosas, competencia… O sea son como muchos factores que pueden influir o no, depende de la madurez de cada quien", dijo la bella intérprete de 38 años. Aunque lo compartido por Ana hizo que dudaran un poco, Michelle y Danilo reconocieron que serían lo más felices de volver a trabajar juntos tras su grata experiencia en Hijas de la luna. "Esperamos que sí [suceda], es algo que queremos mucho", respondió el galán ecuatoriano de 31 años.

