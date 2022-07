Ana Layevska y Kuno Becker juntos de nuevo 22 años después, y más ¡de telenovela! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Telenovela Credit: Instagram (x2), TelevisaUnivision Paulina Goto regresa al universo Vencer, Karyme Lozano feliz con el galán que le tocó en su esperado regreso a los melodramas, Mi secreto inicia sus grabaciones, y más. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 7 imágenes! Empezar galería Juntos de nuevo Ana Layevska Credit: Instagram Ana Layevska A 22 años de haber integrado junto a Anahí y Valentino Lanús el cuarteto protagónico de la exitosa telenovela juvenil Primer amor... a mil x hora, Ana Layevska y Kuno Becker vuelven a compartir set de grabación en la telenovela de TelevisaUnivision Mi secreto, donde ambos realizan una participación especial. "Me da mucho gusto volver a trabajar con Kuno después de tantos años", escribió Layevska junto a esta foto que publicó a través de su cuenta de Instagram. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Regresa al universo Vencer Paulina Goto Credit: TelevisaUnivision Paulina Goto tendrá una participación especial en Vencer la ausencia, la cuarta telenovela de la exitosa franquicia Vencer, cuya primera entrega, Vencer el miedo, protagonizó en 2020 junto a Danilo Carrera. "Marcela no me suelta. La verdad es que estoy muy contenta. Me dio mucha nostalgia poder estar aquí en el set, ver caras conocidas, ponerme el vestuario de mi personaje, volver a ser Marcela por un rato, que fue un personaje que me ha dado muchísimo y que disfruté tanto", expresó la actriz mexicana ante las cámaras de Televisa Espectáculos. 2 de 7 Ver Todo Serán pareja Kuno Becker Credit: Instagram Karyme Lozano Karyme Lozano y Arturo Peniche serán los protagonistas adultos de Mi secreto, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que produce Carlos Moreno. "Encantada de trabajar con mi querido Arturo Peniche. Ha sido un deseo de toda la vida y por fin se concretó. Además de excelente actor es un gran ser humano a quien admiro desde siempre", escribió la actriz mexicana por medio de su perfil de Instagram. 3 de 7 Ver Todo Anuncio 3,2,1... ¡acción! Mi secreto Credit: TelevisaUnivision Hablando de Mi secreto... Este martes 5 de julio iniciaron oficialmente en el Foro 14 de Televisa San Ángel, en México, las grabaciones de este melodrama que cuenta con las actuaciones protagónicas juveniles de Macarena García, Diego Klein, Isidora Vives y Andrés Baida. Previo a iniciar los trabajos en foro, la producción de Carlos Moreno realizó una misa que fue oficiada por el padre José de Jesús Aguilar. 4 de 7 Ver Todo Recta final Livia Brito Credit: Instagram Livia Brito El actual melodrama estelar de Univision, Mujer de nadie, afronta esta semana en México su recta final de grabaciones. "Comienza la cuenta regresiva para terminar las grabaciones de Mujer de nadie. Esta semana ya es la última semana de grabación", compartió su protagonista, Livia Brito. El melodrama constará de un total de 45 capítulos. 5 de 7 Ver Todo Mamá joven Laura Carmine Credit: Instagram Laura Carmine interpreta a una madre joven en Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer. "Estoy muy contenta que me haya tocado hacer una mamá joven porque siento que no se habla mucho de esta situación", declaró la actriz puertorriqueña en una entrevista para el programa Hoy. Daney y Federico Porras son los jóvenes que interpretan a sus hijos en el melodrama que produce Rosy Ocampo y que se estrenará en México el 18 de julio. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gran final La exitosa telenovela Mi fortuna es amarte que protagonizan Susana González y David Zepeda llegará a su gran final por la pantalla de Univision este viernes 8 de julio. "Este viernes sabremos si por fin Chente y Natalia van a estar disfrutando plenamente de su amor, y si todos los villanos de esta historia recibirán su merecido", anunció la cadena hispana. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

