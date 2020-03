¿Ana Brenda 'revive' en la tercera temporada de Por amar sin ley? Durante el último capítulo de Médicos, Línea de vida, también producción de José Alberto Castro, se dejó entrever que el personaje interpretado por la actriz podría estar vivo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El productor José Alberto Castro fusionó el universo de su exitosa telenovela Por amar sin ley en su más reciente producción, Médicos Línea de vida, dando como resultado un interesante crossover entre ambas ficciones que se fue desarrollando poco a poco a lo largo de los cuatro meses que se transmitió en México la trama protagonizada por Livia Brito y Daniel Arenas. El Instituto de Especialidades Médicas dirigido por Gonzalo Olmedo (José Elías Moreno) cerró anoche sus puertas en México con la transmisión del último capítulo de su primera temporada. Un episodio que, además de cerrar algunas tramas de la serie y abrir otras de cara a su segunda temporada, destapó un inesperado suceso relacionado con el bufete ‘Vega y Asociados’ que podría cambiar el rumbo de la ficción protagonizada por David Zepeda, Altair Jarabo y compañía. En la escena, que se transmitió al final del último capítulo de Médicos, aparece Paula (Azela Robinson) en la habitación del hospital cuidando de una misteriosa mujer a la que no se le ve el rostro en ningún momento que podría ser Alejandra Ponce, personaje que interpretó Ana Brenda durante la primera temporada y que aparentemente había muerto. ¿Será que realmente nos hicieron creer que había fallecido cuando en realidad seguía postrada en la cama de un hospital? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de los seguidores de la serie a tan inesperado evento no se hicieron esperar. “Que alguien me explique el final, ¿qué hacía la mamá de Alejandra ahí? ¿Quién era la mujer? ¿Es acaso Alejandra?”, se preguntó intrigado una televidente en Instagram. “Me quedé con la duda en la última escena, ¿sería Alejandra la que estaba en la cama del hospital?”, se puede leer en otro de los comentarios que inundaron las redes. Image zoom Ana Brenda en Por amar sin ley Recordemos que la aparente muerte del personaje interpretado por Ana Brenda se produjo durante los primeros capítulos de la anterior temporada debido a que la actriz no podía continuar grabando la telenovela ya que tenía otro compromiso de trabajo. “Cuando yo hice la primera temporada de Por amar sin ley era mi último proyecto con Televisa, al ver el éxito que tuvo deciden hacer otra temporada y me dice José Alberto Castro [el productor], ‘o sea no puedo hacerla sin ti’, este es un elenco coral y todos los personajes son importantes y Alejandra es parte superimportante de esta historia. Entonces se suponía que yo al terminar Por amar sin ley me iba a tomar tres meses de vacaciones para empezar Dynasty y usamos esos tres meses para grabar la segunda temporada”, explicaba en su momento. ¿Volverá a aparecer la actriz en la tercera temporada de Por amar sin ley? Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Ana Brenda 'revive' en la tercera temporada de Por amar sin ley?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.