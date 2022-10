Ana Brenda, Fernando Colunga y más se despiden de El Conde El nuevo melodrama de época de Telemundo acaba de concluir sus grabaciones en México. Así se despidieron sus actores de El Conde. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A mediados de junio, Telemundo hacía oficial el inicio de grabaciones de El conde: amor y honor, su nuevo melodrama de época que cuenta con las actuaciones protagónicas de Ana Brenda y Fernando Colunga, quienes debutan en la pantalla de la cadena hispana con esta historia. Tras varios meses de intensas jornadas de trabajo, el pasado viernes se grabaron en México las últimas escenas de la telenovela, por lo que la emoción podía palparse en el ambiente. "Señoras y señores esto se acabó", anunció a través de su cuenta de Instagram Marjorie de Sousa, quien interpreta a la antagonista. "Gracias, gracias, gracias a cada uno de los que salen en esta foto y a los que faltaron por ser maestros de este camino maravilloso de la vida. Nos vemos pronto. Gracias a todos los que aquí salen. Juntos hacemos magia". Marjorie de Sousa Equipo de trabajo de El Conde | Credit: Instagram Marjorie de Sousa Marjorie de Sousa Marjorie de Sousa graba El Conde | Credit: Instagram Xabiani "Hoy concluye uno de los proyectos más lindos y más demandantes de mi carrera. No tengo más que palabras de agradecimiento para tod@s", escribió por su parte Chantal Andere, quien interpreta a otra de las villanas de la historia. A pesar de "tantas desmañanadas", "horas de trabajo y cansancio", la actriz aseguró que "ha valido la pena cada segundo vivido". Chantal Andere Chantal Andere es Josefina en El Conde | Credit: Instagram Chantal Andere Aunque Colunga no tiene presencia en las redes sociales, varios actores del melodrama compartieron imágenes en las que se puede ver al actor grabando sus últimas escenas. El Conde Ana Brenda y Fernando Colunga graban El Conde | Credit: Instagram Xabiani Inspirada en la novela clásica de Alejandro Dumas, El Conde: amor y honor es una trama de época que inicia en la década de los 30's con una intensa historia de amor entre Alejandro Gaitán (Colunga), un joven humilde y campesino, y Mariana (Contreras) una hermosa e inquieta jovencita. Pero Josefina de Zambrano (Andere), la madrastra de Mariana, y Gerardo Villarreal (Sergio Sendel), se propondrán convertir esta historia de amor en un verdadero infierno. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El melodrama, que también cuenta en su elenco con Víctor González, Helena Rojo, Omar Fierro, Javier Díaz Dueñas, Alejandro Ávila, Leticia Perdigón, Jessica Coch, Erika de la Rosa y Sergio Reynoso, entre otros, se estrenará el próximo año por Telemundo en horario estelar.

