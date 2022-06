Ana Brenda y Fernando Colunga debutan en Telemundo con El Conde: mira las primeras imágenes La actriz mexicana y el galán mexicano protagonizan el nuevo melodrama de época de la cadena hispana que ya se graba en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Conde Ana Brenda y Fernando Colunga, protagonistas de El Conde | Credit: TELEMUNDO Ana Brenda Contreras y Fernando Colunga son los protagonistas de El Conde: amor y honor, el nuevo melodrama de época de Telemundo que marcará el debut de ambos en la cadena hispana tras haber desarrollado hasta ahora su exitosa carrera en TelevisaUnivision. Telemundo destapó este jueves las primeras imágenes de Contreras y Colunga como la pareja protagónica de esta historia que aterrizará en 2023 en el horario de máxima audiencia de la televisión hispana y cuyas grabaciones iniciaron la semana pasada en México. "Como la vida misma que puede cambiar radicalmente de un momento a otro, cuando parece que la suerte y el amor nos abandonan en ese instante se reduce a confiar, tener fe y esperar", expresó Colunga a través de un comunicado de prensa que difundió recientemente la cadena. "Es la esencia de este nuevo proyecto, El Conde: amor y honor, donde todos y cada uno de los que participamos con mucho cariño día a día tenemos el deseo que el público viva, disfrute y se apasione a lo largo de esta emocionante historia". Fernando Colunga Fernando Colunga, protagonista de El Conde | Credit: Telemundo La heroína de exitosas telenovelas como Corazón indomable y La que no podía amar, por su parte, comentó: "Estoy muy contenta y agradecida por formar parte de esta gran producción de calidad y de protagonizar este clásico al lado de Fernando Colunga junto a un elenco de primera. Para mí es un privilegio compartir el set con compañeros actores que son unas eminencias en el género del melodrama. Estoy segura de que el público disfrutará esta fascinante historia…y serán testigos de la evolución de la mujer y del glamour de esa era mágica a través los vestuarios y peinados". Ana Brenda Ana Brenda, protagonista de El Conde | Credit: Telemundo El elenco estelar incluye además a Marjorie de Sousa, Sergio Sendel, Chantal Andere y Víctor González, Helena Rojo, Omar Fierro, Javier Díaz Dueñas y Manuel Navarro. El reparto principal lo conforman Alejandro Ávila, Sergio Reynoso, Mario Loria, Leticia Perdigón, Enoc Leaño, Erika de la Rosa, Roberto Romano, Uriel del Toro, Jason Romo, Patricia Martínez, Antonio Fortier, Jessica Coch, Saraí Meza, Xabiani Ponce de León, Job Huerta, Annie Cabello y Lu Rosette. Inspirada en la novela clásica de Alejandro Dumas, El Conde: amor y honor es una trama de época que inicia en la década de los 30's con una intensa historia de amor entre Alejandro Gaitán (Colunga), un joven humilde y campesino, y Mariana (Contreras) una hermosa e inquieta jovencita. Pero Josefina de Zambrano (Chantal Andere), la madrastra de Mariana, y Gerardo Villarreal (Sergio Sendel), se propondrán convertir esta historia de amor en un verdadero infierno. El Conde Ana Brenda y Fernando Colunga, protagonistas de El Conde | Credit: Telemundo Alejandro será culpado de un doble homicidio y sin que nadie sepa su destino será trasladado a un calabozo en una alejada isla en el Océano Pacífico. Ahí conocerá a Amador Guzmán (Manuel Navarro), un noble español que cumple una sentencia de cadena perpetua en ese lugar. Amador le revela que tiene un tesoro oculto y antes de morir le regala su fortuna. Ana Brenda Ana Brenda es Mariana en El Conde | Credit: Instagram Ana Brenda SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando Alejandro logra fugarse en la década de los 50's, con esa inmensa fortuna regresa a San Jacinto donde descubre que Mariana se casó con Gerardo y que a él lo dieron por muerto. Así decide ejecutar un plan para hacer justicia en contra de quienes lo traicionaron, en especial de Mariana a quien cree parte de esa conspiración. Alejandro regresa como el poderoso Conde Joaquín de Montenegro y este será el comienzo de una peligrosa venganza contra los responsables de sus 17 años de injusto encierro.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ana Brenda y Fernando Colunga debutan en Telemundo con El Conde: mira las primeras imágenes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.