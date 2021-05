EXCLUSIVA Ana Brenda abierta a regresar a las telenovelas: "Hubo acercamiento [para participar en La desalmada]" La actriz revela a People en Español por qué no se dio su participación en la nueva telenovela de Televisa que finalmente protagonizarán Livia Brito y José Ron. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alejada de las telenovelas desde que en 2018 protagonizó Por amar sin ley, Ana Brenda no cierra la puerta a regresar en algún momento al género televisivo que la vio nacer como estrella. "Yo no digo que no a nada", deja claro a People en Español la actriz mexicana. "Yo sí creo que es muy válido y muy respetable, o sea como cuando alguien dice: 'Voy a dejar el café un ratito porque a lo mejor me está… y quiero a lo mejor tomar te'. Simplemente creo que por un momento de la vida se antoja explorar otras cosas, pero realmente uno como actor se mueve por donde la historia te llame, por donde se acomoden los momentos de tu vida y hoy por hoy, después de lo que hemos vivido, yo también me muevo por estar en un ambiente de felicidad, de buena onda, con gente que quiero y que me trata bien", explica. De hecho, la inolvidable heroína de exitosos melodramas como La que no podía amar y Corazón indomable, quien es embajadora del nuevo servicio de streaming de Univision, confirma que tuvo meses atrás un acercamiento con la producción de José Alberto Castro para participar en su nueva telenovela, La desalmada, historia que encabezará Livia Brito. Ana Brenda Ana Brenda; Livia Brito y José Ron protagonistas de La desalmada | Credit: Mezcalent; Instagram José Ron "Sí hubo acercamiento como hubo acercamiento con muchas otras actrices me imagino, pero desgraciadamente yo no podía hacerlo por tiempos", cuenta la actriz de 34 años, quien señala que en su momento cuando se dio el acercamiento "los tiempos de ellos tampoco eran definidos". "Realmente podía ser a finales de año", asevera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, quien ha trabajado con la producción de José Alberto Castro en exitosas telenovelas como La que no podía amar y Teresa, solo tiene buenos deseos para esta nueva historia. "Realmente es un proyecto increíble. Le va a ir increíble. 'El Güero' siempre es el rey Midas, siempre lo que hace es éxito", comenta Ana Brenda. "Ya me tocará más adelante".

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image EXCLUSIVA Ana Brenda abierta a regresar a las telenovelas: "Hubo acercamiento [para participar en La desalmada]"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.