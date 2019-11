Amores verdaderos vuelve a ser la telenovela más vista en México A 7 años de su estreno, la telenovela protagonizada por Erika Buenfil, Eduardo Yáñez, Eiza González y Sebastián Rulli continúa siendo la más vista en su repetición, por encima de las ficciones estelares de Televisa. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ni la comedia romántica protagonizada por Gabriel Soto, Soltero con hijas, ni la recién estrenada ficción sobre médicos que encabezan Livia Brito y Daniel Arenas, la telenovela más vista actualmente en México es, contra todo pronóstico, la repetición de un exitoso melodrama estelar que se estrenó hace 7 años y que ahora se está volviendo a transmitir en horario de tarde. Hablamos por supuesto de Amores verdaderos, telenovela original de la escritora argentina Marcela Citterio que encabezaron Erika Buenfil, Eduardo Yáñez, Eiza González y Sebastián Rulli en 2012. Image zoom Erika Buenfil y Eduardo Yáñez. Mezcalent Si bien no es la primera vez que le gana a las actuales ficciones estelares de Televisa, este martes el melodrama producido por Nicandro Díaz volvió a encabezar el ranking de los programas más vistos, una noticia que Erika no pudo dejar de compartir a través de sus redes sociales. “Feliz y amaneciendo con la gran noticia de que Amores verdaderos está en primer lugar de rating. Gracias, gracias, gracias por su cariño”, escribió en Twitter. Feliz. Y amaneciendo con la gran noticia de que Amores Verdaderos. Está en primer lugar de Rating. Gracias gracias gracias por su cariño. Gran telenovela. Gracias a @NicandroDiaz y a todo el elenco. A todos besos — Erika Buenfil. (@ebuenfil) November 13, 2019 El triunfo de Amores verdaderos en 2019 resulta llamativo ya que, además de tratarse de una repetición, esta vez no se está transmitiendo en horario estelar. El reiniciar de Erika La telenovela, en palabras de la actriz mexicana, supuso el reiniciar de la carrera de Erika, quien hacía muchos años que no tenía la oportunidad de encabezar un melodrama. “La gente me empezó a ver de diferente forma. Más mujer. Mejor actriz”, confesaba la intérprete de 55 años en 2017 en una entrevista con People en Español. Image zoom Erika Buenfil. Mezcalent Las claves de su éxito Aunque resulta difícil, incluso para aquellos que participaron en la telenovela, determinar por qué la telenovela tuvo tanto éxito en su día y lo sigue teniendo actualmente, Buenfil apuntaba hace dos años a su ‘gran historia de amor’ como uno de los ingredientes principales de su éxito. “Tenía todos los elementos: gran elenco, un excelente guión, una producción impecable. Nunca se sabe por qué tanto éxito pero siempre agradeceré al público por convertirla en su favorita”, expresaba entonces. Amores verdaderos se transmite en México a las 4:30 de la tarde por Las estrellas. Advertisement EDIT POST

