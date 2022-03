Así luce ahora a sus 9 años la bebé de Kendra Ferreti en Amores verdaderos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Amores verdaderos Credit: Facebook Amores verdaderos La bebé que hizo de hija de Marjorie de Sousa en la exitosa telenovela de Televisa que protagonizaron Erika Buenfil, Eduardo Yáñez, Eiza González y Sebastián Rulli ya tiene 9 años ¡y sigue vinculada al mundo de la interpretación! Empezar galería 10 años atrás Amores verdaderos Credit: Instagram Ámbar Luz En septiembre de este año se cumplirá una década del estreno de Amores verdaderos, la exitosa telenovela de Televisa que protagonizaron Erika Buenfil, Eduardo Yáñez, Eiza González y Sebastián Rulli. Sin duda, uno de los personajes que más dio de qué hablar fue la malvada Kendra Ferreti –interpretada por la actriz venezolana Marjorie de Sousa–, quien se convirtió en la amante del esposo de Victoria (Buenfil). Fruto de esa relación, Kendra se convirtió en madre de una niña llamada Mía. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Recién nacida Amores verdaderos Credit: Instagram Ámbar Luz La bebé que hizo de hija de Marjorie en la historia que produjo Nicandro Díaz tenía en ese momento tan solo 15 días de nacida y con esa telenovela iniciaba sin saberlo su carrera como actriz, que perdura hasta la actualidad. "Un día como hoy hace 9 años grabando mi primera telenovela. Tenía 15 días de nacida y mi personaje era Mía, hija de Marjorie de Sousa y Guillermo Capetillo", escribió la niña recientemente en Instagram. 2 de 7 Ver Todo De bebé a niña Ambar Credit: Instagram Ámbar Luz Hoy, esa bebé está convertida en una niña de 9 años que continúa vinculada al mundo de la interpretación. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Actualidad Amores verdaderos Credit: Instagram Ámbar Luz Su nombre es Ámbar Luz y es egresada del CEA Infantil de Televisa. 4 de 7 Ver Todo Actriz en Televisa Ambar Luz Credit: Instagram Ámbar Luz Ámbar cuenta con casi 25 mil seguidores en Instagram y ha participado en programas unitarios de Televisa como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. 5 de 7 Ver Todo Actuó en Diseñando tu amor Ambar Luz Credit: Instagram Ámbar Luz Entre las telenovelas en las que ha trabajado se encuentra Diseñando tu amor (2021), donde se encargó de interpretar a la heroína de la historia, Valentina, en su etapa infantil. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Otros trabajos Corazón indomable Credit: Instagram Ámbar Luz Curiosamente, Ámbar también interpretó cuando era una bebé a la hija de Ana Brenda y Daniel Arenas en la exitosa telenovela de Televisa Corazón indomable. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

