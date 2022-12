Así le fue en audiencia al estreno de Amor y traición frente a La madrastra El galán turco Akin Akınözü regresó este lunes a la pantalla de Telemundo con un nuevo drama turco frente a la nueva versión La madrastra (Univision). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amor y traición Amor y traición (Telemundo); La madrastra (Univision) | Credit: TELEMUNDO, TELEVISAUNIVISION Akin Akınözü, el galán de Hercai: amor y venganza, regresó este lunes 28 de noviembre al prime time de Telemundo como protagonista de un nuevo drama turco, Amor y traición. "Estoy emocionado de conectarme una vez más con el público hispano de EE. UU. y que los televidentes descubran esta poderosa historia de amor y traición", expresó el actor turco, quien cuenta con más de 3 millones y medio de seguidores solo en la red social Instagram. El "conmovedor drama lleno de encuentros inesperados" tuvo un discreto debut en la programación estelar de Telemundo tras promediar durante su primer capítulo 746 mil televidentes (P2+). Akin Akin Akınözü, protagonista de Amor y traición | Credit: TELEMUNDO La ficción se vio superada en audiencia por su competidor más directo, la nueva versión de La madrastra (Univision), que en su misma franja horaria registró 1,248,000 televidentes (P2+). La llegada de Amor y traición tampoco logró mejor los discretos datos de audiencia que registraba su antecesora, El fuego del destino, que se despidió el pasado miércoles 23 de noviembre ante 908 mil televidentes (P2+). Amor y traición cuenta la historia de Asiye (Karayel), cuyo mundo se estremece cuando su hija es acosada por un vecino, viéndose obligadas a tratar de reconstruir sus vidas destrozadas. Cuando un extraño, Mahir (Sarp Apak), les encuentra refugio en la casa de su poderosa familia, Asiye se sorprende al encontrarse con su exmarido (Akınözü), quien abandonó a la familia años atrás. Asiye ahora enfrenta el más difícil de los dilemas pues debe elegir si volver con Cemal o comenzar una nueva vida con Mahir. En una mansión llena de romance, traición y celos, Asiye debe enfrentar un destino cruel y luchar por la felicidad de su familia en este emocionante drama. Akin Akin Akınözü y Öykü Karayel, protagonistas de Amor y traición | Credit: TELEMUNDO La más vista La telenovela más vista el pasado lunes fue la mexicana Mi camino es amarte (Univision), que sedujo a más de 1 millón y medio de televidentes (P2+), 1,552,000 para ser más exactos. Mi fortuna es amarte Susana González y Gabriel Soto, protagonistas de Mi camino es amarte (Univision) | Credit: Instagram Mi fortuna es amarte El segundo lugar del ranking lo ocupó el también melodrama mexicano Vencer la ausencia (Univision), que le siguió muy de cerca tras promediar 1,479,000 televidentes (P2+). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La tercera temporada de La reina del sur (Telemundo), en cambio, continúa sin destacar en el prime time de la televisión hispana. La historia protagonizada por la actriz mexicana Kate del Castillo inició su séptima semana al aire por debajo del millón de televidentes. Fuente de las audiencias: Nielsen NPM

