Novedades en Telemundo: Amor valiente se despide e Infiel extiende su duración La cadena hispana modificará la próxima semana su programación estelar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amor valiente Amor Valiente; Infiel | Credit: Telemundo (x2) Amor valiente, la telenovela turca que Telemundo transmite de lunes a viernes a las 9 p. m., hora del Este, ya tiene sus días contados en el horario de máxima audiencia de la televisión hispana. La ficción protagonizada por las estrellas turcas Kıvanç Tatlıtuğ y Tuba Büyüküstün, quien se unió a Engin Akyürek en la tercera temporada de La hija del embajador, se encuentra en sus capítulos culminantes. La historia de amor de Cesur (Tatlıtuğ) y Sühan (Büyüküstün), que nació a raíz de una venganza, llegará a su gran final este viernes 26 de agosto. Kıvanç Tatlıtuğ y Tuba Büyüküstün Kıvanç Tatlıtuğ y Tuba Büyüküstün, protagonistas de Amor valiente | Credit: Telemundo "¡Estamos en la semana final de Amor valiente. La serie termina este viernes 26 de agosto a las 9PM/8C por Telemundo", anunció la cadena hispana a través de las redes sociales. La telenovela que entrará en su lugar, El fuego del destino, no se estrenará hasta el lunes 6 de septiembre –el mismo día que Univision estrenará la nueva versión de Los ricos también lloran–, por lo que muchos se preguntan qué sucederá la próxima semana con su franja horaria. Según pudo conocer People en Español, Telemundo extenderá la duración de su drama turco Infiel: historia de un engaño que protagoniza Cansu Dere, la inolvidable Zeynep de Madre, para cubrir el espacio que dejará libre este viernes el desenlace de Amor valiente. Infiel Cansu Dere, protagonista de Infiel | Credit: TELEMUNDO Infiel se emitirá desde este lunes 29 de agosto y hasta el viernes 2 de septiembre de 9 a 11 p. m., hora del Este, ocupando así las dos franjas horarias estelares de la cadena. Solo por una semana ya que el lunes 6 de septiembre aterrizará a las 9 p. m., hora del Este, la telenovela turca El fuego del destino, una historia "llena de giros inesperados en la que un terrible incendio desencadenará una serie de eventos, y nada volverá a ser lo mismo". El fuego del destino El fuego del destino, nueva telenovela turca de Telemundo | Credit: Telemundo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El drama, que se estrenó en Turquía en el año 2020, tiene como protagonistas a cuatro mujeres, Cemre (Demet Evgar), Ruya (Dilan Deniz Çiçek), Çicek (Hazar Ergüçlü) y Tomris (Zuhal Olcay), que deciden tomar el control de sus vidas después de estar al borde de la muerte, dejando atrás su pasado para buscar justicia y descubrir el verdadero amor.

