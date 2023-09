Amor prohibido, así es la nueva telenovela turca que llega al prime time hispano La protagonista del éxito internacional ¿Qué culpa tiene Fatmagül? protagoniza este drama turco que aterriza el lunes 11 de septiembre en el prime time de la televisión hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amor prohibido Amor prohibido, nueva telenovela de UniMas | Credit: TelevisaUnivision El prime time de Univision quedó huérfano de producciones turcas tras el reciente final de la primera temporada de Mujer, el exitoso drama que protagonizó la actriz turca Özge Özpirinçci en la piel de Bahar y que promedió en su último capítulo 1,397,000 televidentes (P2+). Aunque la cadena no tiene previsto emitir próximamente ninguna ficción turca –los melodramas mexicanos, Eternamente amándonos, Tierra de esperanza y Minas de pasión, se han adueñado de su prime time–, UniMas, su cadena hermana, tendrá desde la próxima semana un drama turco en su programación estelar que la audiencia lleva esperando desde hace mucho tiempo. Amor prohibido, telenovela que iba a ser en 2020 una de las grandes apuestas de Univision en materia de ficción tras el éxito de Amor eterno y que nunca llegó a ver la luz, aterrizará por fin, tres años después, este lunes 11 de septiembre en el prime time de la televisión hispana a las 7 p. m., hora del Este. Amor prohibido Amor prohibido, nueva telenovela de UniMas | Credit: TelevisaUnivision Protagonizada por Beren Saat, la actriz turca que estelarizó en su día el éxito turco internacional ¿Qué culpa tiene Fatmagül?, que emitió UniMas, la ficción sigue la historia de Bihter (Beren), una hermosa joven que se casa con un adinerado viudo que tiene dos hijos con el único propósito de vengarse de su propia madre. Pero a Bihter le ciega la pasión cuando se enamora de Behlul, el sobrino de su esposo, y su aventura secreta pronto afectará a todos los miembros de la familia. El drama, que fue adaptado en 2013 por Telemundo bajo el título de Pasión prohibida con Mónica Spear y Jencarlos Canela como protagonistas, se estrenó en su país de origen en 2008. La ficción, una de las más vistas en la historia de Turquía, consta de dos temporadas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con la llegada este lunes de Amor prohibido, el programa Enamorándonos regresa al horario de sus inicios, comenzando a las 8 p. m., hora del Este. UniMas Credit: TelevisaUnivision Las noches de UniMas cerrarán a las 10 p. m., hora del Este, con dos horas "repletas de retos y dramas" del reality show Hotel VIP que conducen Karina Banda y Roberto Palazuelos. ¿Te lo vas a perder?

