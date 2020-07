Univision ya tiene sustituto para Kemal Te presentamos a Kıvanç Tatlıtuğ, el próximo galán turco que engalanará las pantallas de la cadena de habla hispana a partir de este invierno. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El Amor eterno de Nihan y Kemal dará paso este invierno a un Amor prohibido. El lunes, durante la transmisión del último capítulo de la exitosa telenovela protagonizada por Burak Özçivit (Kemal) y Neslihan Atagül (Nihan), Univision presentó el nuevo melodrama turco que aterrizará durante los próximos meses en el prime time de la cadena. Image zoom Burak Özçivit, protagonista de Amor eterno Cortesía UNIVISION Se trata de Amor prohibido, una de las ficciones más vistas en la historia de Turquía. "De la directora y el productor de Amor eterno llega un Amor prohibido", anunció Univision con un video promocional en el que se revelan las primeras imágenes de la telenovela. Al igual que Amor eterno, el melodrama trae consigo un guapo galán turco que promete robar suspiros a los televidentes como en su día lo hiciera el irresistible Kemal. Hablamos de Kıvanç Tatlıtuğ, un actor y exmodelo turco de 36 años que no parece que tenga nada que envidiarle a Burak en cuanto a talento y belleza se refiere. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kıvanç supera los tres millones de seguidores en Instagram a pesar de que no suele ser muy amigo de las redes sociales puesto que no comparte fotos con demasiada frecuencia. El atractivo actor ha protagonizado varias telenovelas en su país de origen, pero su gran éxito ha sido Amor prohibido, historia que grabó hace ya más de diez años. El melodrama, que podremos comenzar a ver este invierno por Univision, narra la historia de Bihter, una hermosa joven que se casa con un adinerado viudo que tiene dos hijos con el único propósito de vengarse de su propia madre. Pero a Bihter le ciega la pasión cuando se enamora de Behlul, el sobrino de su esposo, y su aventura secreta pronto afectará a todos los miembros de la familia.

Close Share options

Close View image Univision ya tiene sustituto para Kemal

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.